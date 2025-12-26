"Azt hittem, a fiam csak náthás, aztán kiderült a legrosszabb, amit egy szülő elképzelhet..."

A dél-londoni Peckhamből származó művész, Matt és felesége, Tansy Jukes kisfia, Atlas hat hetes korában náthás lett. A betegség súlyos tüneteket produkált: mivel a csecsemő nehezen kapott levegőt, és nem evett, ezért azonnal kórházba vitték. Kezdetben bronchiolitist feltételeztek az orvosok, azonban egy röntgen felfedte a sokkoló diagnózist!

Eleinte azt hitték, hogy a pár hetes kisfiuk egyszerűen náthás, végül kiderült a legrosszabb... / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Azt hitték, egyszerűen náthás, de ennél sokkal többről volt szó

A kisfiú röntgen felvételei egyértelműen kimutatták, hogy folyadék volt a tüdejében, és a szíve megnagyobbodott, vagyis veleszületett szívhiba állt a háttérben. Hét nap kórházi kezelést követően a kisfiúnak végül nyitott szívműtétre volt szüksége.

Ez minden szülő legszörnyűbb rémálma volt. A paranoiám eluralkodott rajtam. Amikor minden gépre rákötötték, többször észrevettem, hogy inkább a monitorokat figyelem, mint a fiunkat. Egyszer egy orvosnak kellett szólni, hogy a kisfiamra figyeljek, ne a gépre. Amikor próbáltam megnyugtatni, folyton arra gondoltam: „Túl gyors a szívverése, le kell nyugtassam”

– emlékezett vissza az édesapa.

A műtét szerencsére sikeresnek bizonyult. Atlas három napig lélegeztetőgépen volt, és január 19-én a szülők végre újra átölelhették.

A kórházi tartózkodás alatt Matt éjszakánként történeteket mesélt Atlasnak, és vázlatokat készített a képzeletbeli kalandjaikról. Ezek a rajzok később a heART jótékonysági projektben kerültek felhasználásra, amely a Heart Research UK munkáját támogatja.

A veleszületett szívbetegség a szív normális működését befolyásoló rendellenességek összefoglaló neve. Legjellemzőbb tünetek közé tartozik a gyors szívverés, légzési nehézség, duzzadt végtagok és kékes ajkak. Atlasnál aorta koarktációt és nagy kamrai sövényhiányt diagnosztizáltak. Ma már minden gyógyszerről sikerült leszoknia, és jól fejlődik, bár valószínűleg élete végéig kórházi vizsgálatokra kell járnia – írja a The Sun.