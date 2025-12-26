"Az utolsó karácsonyomat töltöm a családommal, ha nem tudok elég pénzt összegyűjteni a kezelésemre"

Utolsó karácsonyát töltheti családjával az 54 éves, brit Simon Hollister, ha nem tudja összegyűjteni a magánkezeléshez szükséges összeget glioblasztómája gyógyítására. A családapának összesen 80 ezer fontra, azaz kb. 35 millió forintra lenne szüksége, miután az agydaganatok egyik legagresszívabb formáját diagnosztizálták nála. Simon ráadásul pont akkor kapta a lesújtó kórmegállapítást, amikor egy fittebb élet reményében edzeni kezdett. Habár prognózisa egy-másfél év volt, a férfi nem adja fel. Kitartóan küzd azért, hogy 2026-ban ne kelljen elbúcsúznia feleségétől, Zoétól és fiaitól, a 21 éves Raphaeltől valamint a 16 éves Gabrieltől.

Simon nem akarja, hogy glioblasztómája miatt az utolsó karácsonyát töltse a családjával Fotó: GoFundMe

Ez lehet Simon utolsó karácsonya, ha nem kezdik meg a rákkezelést



Életben kell maradnom, hogy a lehető leghosszabb ideig a családommal lehessek és gondoskodhassak róluk. Rendkívül megterhelő év volt ez. Mérhetetlenül szerelmes vagyok a csodálatos feleségembe, a családom hihetetlen erőt ad

– közölte a kétgyermekes apa, majd rátért arra is, hogyan étesült a diagnózisról:

Januárban úgy döntöttem, mint sokan mások, hogy fittebb leszek. Nemcsak az alkoholról mondtam le, hanem napi 8–12 kilométert akartam gyalogolni. De sétálás közben szédülni kezdtem. Meg kellett állnom, neki kellett dőlnöm valaminek, és furcsa szagokat éreztem. Hirtelen fejnyomás tört rám, ami 30 másodperctől egy percig tartott. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Többször is elmentem orvoshoz, de nem kaptam válaszokat. Végül úgy döntöttem, saját pénzből csináltatok egy agyi vizsgálatot. Másnap felhívtak, és közölték, hogy glioblasztómám van. Abban a pillanatban minden megváltozott.

Simont a kórmegállapítás után azonnal megműtötték és az operáció során a tumor 80%-át sikeresen el is távolították.

Teljesen szétestem. Minden nap túl sokat ittam, hogy feldolgozzam a traumát. Egy nap dühömben összetörtem egy edényt, és megvágtam magam. Akkor valami átkattant bennem. Újra letettem az alkoholt, mindent abbahagytam, ami ártott nekem. Megváltozott a fókuszom és a hozzáállásom: itt akarok lenni, ameddig csak lehet

– jelentette ki, hozzátéve: a most talált kezelés, amelyre a pénzt gyűjti, akár abban is segíthet neki, hogy további öt évig éljen – írja a Mirror.