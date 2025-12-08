Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Élet a világűrben? A NASA hihetetlen felfedezést tett egy aszteroidán

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 19:00
élettitok
Élet az űrben? A NASA bizonyítékot találhatott.

A NASA újabb jelentős felfedezést tett a Bennu aszteroidáról származó minták vizsgálatakor: először mutatták ki földönkívüli mintában a ribóz nevű öt szénatomos cukrot, valamint a glükózt. Ezek a molekulák kulcsfontosságúak az élet felépítésében, ugyanakkor önmagukban nem jelentik az idegen élet bizonyítékát.

NASA
A NASA figyeli a Bennu aszteroidát
Fotó:   Pixabay (illusztráció)

A NASA újabb döbbenetes felfedezést tett

A Bennu 4,6 milliárd éves kőzetekből áll, és hatévente halad el a Föld közelében. A NASA OSIRIS–REx küldetése 2020-ban gyűjtött mintát az aszteroidáról, amely 2023 szeptemberében érkezett vissza a Földre. A japán Tohoku Egyetem kutatócsoportja ezek elemzése során igazolta a cukrok jelenlétét.

A ribóz az RNS egyik alapvető építőeleme, amely a legkorábbi életformák információtárolásában és kémiai reakcióinak irányításában is szerepet játszhatott. A DNS-hez szükséges dezoxiribózt viszont nem találtak, ami arra utalhat, hogy a Naprendszer keletkezésének idején a ribóz gyakoribb volt.

A kutatók emellett aminosavakat, nukleobázisokat és karbonsavakat is kimutattak a mintákban, ami tovább erősíti azt az elméletet, hogy az élet alapvető építőkövei széles körben jelen voltak a világűrben. Az úgynevezett „RNS-világ” hipotézis szerint az élet első formái az RNS-re támaszkodhattak, még a DNS és fehérjék megjelenése előtt.

Miközben a Bennu fontos tudományos információkat hordoz, kis mértékű kockázatot is jelent: számítások szerint 2182-ben 1 a 2700-hoz az esélye annak, hogy összeütközik a Földdel. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy jelenleg messze vagyunk bármilyen valós fenyegetéstől, a minták által nyert tudás pedig felbecsülhetetlen értékű, írja a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
