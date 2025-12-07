Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi vámpírok? Egy genetikai mutáció miatt életveszélyes a napsütés a testvérpár számára

allergia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 19:00
napnapsütés
Alig tudnak kilépni a házból, és mindenhová különleges védőfelszereléssel járnak. A család élete teljesen felfordult, amikor rájöttek: a lányoknak életveszélyes a napsütés.
CJA
A szerző cikkei

Ausztráliában a gyerekek számára a napsütés a szabadságról szól: hosszú órákat töltenek a kertben és a tengerparton. Amielle és Taya számára azonban a nyár a bezárkózás időszaka, mivel számukra életveszélyes a napsütés egy ritka genetikai mutáció miatt.

A testvérpár számára életveszélyes a napsütés
A testvérpár számára életveszélyes a napsütés (fotó: GoFundMe)

Ritka genetikai mutációt diagnosztizáltak a testvérpárnál

A 12 és 7 éves ausztrál testvérpár xeroderma pigmentosumban (XP) szenved. Ez egy nagyon ritka genetikai állapot, amely miatt az UV-fény károsítja a DNS-üket. Még a legkisebb fénysugár is 10 000-szeresére növeli a bőrrák kockázatát, és a szem környéki problémák kialakulásának esélye is 2000-szer magasabb, mint egy átlagembernél.

Most készülnek az ötödik nyarukra a diagnózissal, de a forróság miatt már most kibírhatatlan számukra az idő. Édesanyjuk, Yvette Walker elmondta: számukra semmilyen UV-fény nem biztonságos. Az XP annyira ritka, hogy egész Ausztráliában csak hat másik családról tudnak.

Amielle-t hétéves korában diagnosztizálták, ekkor a kezei már egy átlagos 40 éves emberéhez hasonlítottak. Taya kétévesen kapta meg a diagnózist, így ő szinte semmire sem emlékszik a "normális" életből.

Aminak nagyon stresszes, mert tudja, hogy a betegség rákhoz vezethet

– mondta az édesanya.

A rendellenesség genetikai eredetű: egy kettős recesszív mutáció okozza, amely egy létfontosságú DNS-javító folyamatot tesz működésképtelenné. Mindkét szülő hordozó, bár a családban korábban nem fordult elő a betegség. 

Amikor először elmondtuk Aminak, befeküdt az ágyba és sírt. Sok ellenállásba ütköztünk mindennel kapcsolatban. Sok változtatást be kellett vezetnünk.

Amielle még most is gyakran elszomorodik, hogy nem játszhat a barátaival, de a család igyekszik átvészelni ezeket az időket.

Életveszélyes a napsütés – így alkalmazkodnak hozzá

A szabadban tartózkodáshoz a lányoknak teljes körű védelemre van szükségük: UV-szűrős sapka német gyártmányú műanyag arcvédővel, amerikai kesztyűk, UV-szűrős felsők és nadrágok, vastag zoknik, cipők és naptej. 

Az iskolájuk is alkalmazkodott: UV-szűrős ajtókat és ablakokat szereltek fel, a tanárok pedig naponta segítenek az előírások betartásában. Amielle még az iskolai úszóversenyen is részt vehetett testhez álló, UV-védett ruhában, és bekerült a PSSA netballcsapatba is, ahol külön sportkapucnit visel, amely a hónaljánál záródik. 

A Walker család legnagyobb projektje egy önkormányzat által jóváhagyott, UV-biztos hátsó udvar. Ez egy teljesen zárt, árnyékolt tér lesz, ahol a lányok napközben is játszhatnak. Az építkezés várhatóan december 19-re fejeződik be, így ha minden jól megy, ez lesz az első karácsony, amit a testvérpár a szabadban tölthet.

Yvette úgy véli, hogy sokat tanulhat tőlük a világ. A lányok rendkívül bátrak és pozitívak ahhoz képest, amilyen nehézségekkel szembesülnek nap mint nap – írja a New York Post.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu