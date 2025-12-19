Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eltemetik Nagy Zsombor, a kiváló focistát: szívszorító, mit kér a gyászoló család

Nagy Zsombor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 08:30
gyászmagyar futballistaautóbalesettemetés
Napok óta gyászolja a vasi sportvilág az autóbalesetben elhunyt focistát. Nagy Zsombort a nádasdi temetőben helyezik örök nyugalomra. A családnak csupán egyetlen, szívszorító kérése van a gyászoló emberekhez.

Mint arról a Bors is írt, az ígéretes és tehetséges magyar focista vasárnap (december 14.) vesztette életét a 86-os úton, Szőce közelében. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, de vélhetően az aznap esti, sűrű ködben Nagy Zsombor áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy avokádót szállító kamionnal. 

Nagy Zsombort szenteste előtt egy nappal temetik el
Nagy Zsombortól gyertyagyújtással köszöntek el a nádasdi futballpályán    Fotó: vaol.hu/Szendi Péter

Így helyezik végső nyugalomra Nagy Zsombort

Bár a teherautó sofőrje próbálta elkerülni a balesetet, már nem tudta félrekormányozni az autót, így összeütközött Zsombor Suzukijával. A fiatal futballista beszorult a kocsiba, onnan csak tűzoltók tudták kiemelni, akik azonnal átadták a mentősöknek. Sajnos hiába: bármennyire is harcoltak az életéért, már nem tudták megmenteni. Halála után a vasi futballvilág gyászba borult, klubok tucatja köszönt el a közkedvelt játékostól, köztük volt csapatai, jelenlegi klubja és számtalan ellenfél is.

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg

- írta búcsúposztjában jelenlegi csapata, a Nádasd KSE.

A búcsúztatásra rengetegen elmentek    Fotó: vaol.hu/Szendi Péter

A csapat szívszorító megemlékezést is tartott Zsombornak imádott helyén, a focipályán: a búcsún Zsombor fotója és bekeretezett meze előtt gyújtottak gyertyát a gyászolók, a szívszaggató eseményre több tucat ember ellátogatott.

 A tömeg néma csendben állta körül Zsombor portréját, ahol könnyes szemmel emlékeztek a fiatalra. A család és a barátok azóta is romokban hevernek, nemsokára pedig ismét borzalmas megpróbáltatás elé néznek: információink szerint ugyanis Zsombort szenteste előtt egy nappal, december 23-án helyezik örök nyugalomra. Úgy tudjuk, hogy a szomorú szertartást a nádasdi temetőben tartják majd, a kora délutáni órákban. Az összetört család csupán egyetlen, szívszorító kérést intézett a szertartáson résztvevőkhöz: azt kérték mindenkitől, hogy csupán egyetlen szál fehér virágot vigyenek a temetésre. 

 

