Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Emléked örökké a szívünkben és az öltözőben marad" - Gyászol a futballvilág: így búcsúztatják Nagy Zsombort, az autóbalesetben elhunyt focistát

halálos autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 17:38
gyászmagyar focistafocistabúcsútragédia
A 21 éves focista Szőcénél szenvedett halálos autóbalesetet. A tehetséges és ígéretes futballjátékosnak tartott Nagy Zsombort most klubok és focisták tucatja gyászolja.

Mint arról a Bors is írt, a tragikus autóbaleset a 86-os főúton történt Szőce közelében, vasárnap (december 14.) késő este: elsődleges információk szerint Nagy Zsombor Suzukijával haladt a 86-oson, amikor a nagy ködben kocsijával áttérhetett a szemközti sávba, ahol összeütközött egy avokádókat szállító kamionnal. Zsombor kocsija a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a fiatal focistának pedig esélye sem volt a túlélésre: bár sokáig harcoltak az életéért, már nem lehetett megmenteni. 

Nagy Zsombort gyászolja a futballvilág
Nagy Zsombort gyászolja a futballvilág: csapok tucatja búcsúzik a fiataltól
Képünk illusztráció: unsplash.com

Nagy Zsombort gyászolja a futballvilág

Zsombort már fiatalon is nagy tehetségként tartották számon: pályafutását a Kék Sünik csapatában kezdte, majd a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémiánál is játszott. Később Körmendre és Csákánydoroszlóba igazolt, míg idén nyáron a Nádasdban kezdett focizni. Eredményei vitathatatlanok: ősszel a 13 bajnoki mérkőzésen lőtt 19 góljával csapata házi gólkirálya volt, míg a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában a második helyen állt a góllövőlistán. Legutóbbi meccsén is remekelt:  utolsó meccsén, alig két héttel a tragikus autóbaleset előtt, a Bajánsenye ellen 4-0-ra megnyert találkozón még gólt szerzett.

Zsombor halála az egész futballvilágot megrázta, most egy emberként gyászolják a fiatal tehetséget. Csapata, a Nádasd KSE szívszorító szavakkal búcsúzott: 

- Mély fájdalommal tudatjuk, hogy csapatunk egyik játékosa, Nagy Zsombor, tegnap este egy tragikus autóbaleset következtében elhunyt.  A hír felfoghatatlan, és szavakkal alig leírható űrt hagyott maga után mindannyiunk szívében - írták összetörten. Mint mondták, nem csak kivételes ember, de barát is volt:

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg

- szögezték le. Korábbi csapatai is megható szavakkal köszöntek el Zsombortól: 

- Szörnyű tragédia érte a Nagy családot: a 20 éves Zsombor hunyt el a 86-os főúton történt tegnapi autóbalesetben. A 2018/2019-es szezonban a Lurkóban futballozó játékos az elmúlt négy évben Körmenden, Csákánydoroszlóban és Nádasdon játszott meghatározó szerepet. Osztozunk a család felfoghatatlan tragédiájában - írta a Lurkó FC, míg a Csákánydoroszló szerint emléke örökké az öltözőben marad:

Zsombi… a csákánydoroszlói pályán nemcsak egy nagyon jó játékost, hanem egy igazi barátot ismertünk meg benned. Egy csapatért küzdöttünk, együtt örültünk és együtt harcoltunk... emléked örökké a szívünkben, és az öltözőben marad...

- írták ők. 

Nem csak volt csapata, hanem ellenfelek és barátok valóságos garmada gyászolja Zsombit:

- Kedves Szurkolóink, sajnálatos hírre ébredtünk ma. Sajnos elveszített a futball egy nagyon tehetséges és nagyon jó labdarúgót, Nagy Zsombort, akinek az egész Vas megyei labdarúgás ismerte a nevét! Sajnáljuk, hogy többet nem látunk futballozni, Zsombi - köszönt el a fiataltól Szarvaskend SE, ahogyan a Körmendi focisták is őszinte részvétüket fejezték ki a család felé. A barátok is romokban hevernek: 

Leírhatatlan, amit az ember érez, és felfoghatatlan ez az egész... Sok hülyeség meg a rengeteg emlék... Nyugodj békében, Zsombi...

- írta egyik jó barátja. 

A Nádasd csapata Zsombor egyik kedvenc helyén, a futballpályán vesz búcsút játékosától: 

A keddi nap folyamán volt játékosunkról és sokunk számára barátunkról, Nagy Zsomborról emlékezünk meg. 18:00 órától a nádasdi sportpályán közös gyertyagyújtással tisztelgünk az emléke előtt!

- üzenték.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu