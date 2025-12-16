"Emléked örökké a szívünkben és az öltözőben marad" - Gyászol a futballvilág: így búcsúztatják Nagy Zsombort, az autóbalesetben elhunyt focistát

Mint arról a Bors is írt, a tragikus autóbaleset a 86-os főúton történt Szőce közelében, vasárnap (december 14.) késő este: elsődleges információk szerint Nagy Zsombor Suzukijával haladt a 86-oson, amikor a nagy ködben kocsijával áttérhetett a szemközti sávba, ahol összeütközött egy avokádókat szállító kamionnal. Zsombor kocsija a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a fiatal focistának pedig esélye sem volt a túlélésre: bár sokáig harcoltak az életéért, már nem lehetett megmenteni.

Nagy Zsombort gyászolja a futballvilág: csapok tucatja búcsúzik a fiataltól

Képünk illusztráció: unsplash.com

Nagy Zsombort gyászolja a futballvilág

Zsombort már fiatalon is nagy tehetségként tartották számon: pályafutását a Kék Sünik csapatában kezdte, majd a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémiánál is játszott. Később Körmendre és Csákánydoroszlóba igazolt, míg idén nyáron a Nádasdban kezdett focizni. Eredményei vitathatatlanok: ősszel a 13 bajnoki mérkőzésen lőtt 19 góljával csapata házi gólkirálya volt, míg a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában a második helyen állt a góllövőlistán. Legutóbbi meccsén is remekelt: utolsó meccsén, alig két héttel a tragikus autóbaleset előtt, a Bajánsenye ellen 4-0-ra megnyert találkozón még gólt szerzett.

Zsombor halála az egész futballvilágot megrázta, most egy emberként gyászolják a fiatal tehetséget. Csapata, a Nádasd KSE szívszorító szavakkal búcsúzott:

- Mély fájdalommal tudatjuk, hogy csapatunk egyik játékosa, Nagy Zsombor, tegnap este egy tragikus autóbaleset következtében elhunyt. A hír felfoghatatlan, és szavakkal alig leírható űrt hagyott maga után mindannyiunk szívében - írták összetörten. Mint mondták, nem csak kivételes ember, de barát is volt:

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg

- szögezték le. Korábbi csapatai is megható szavakkal köszöntek el Zsombortól:

- Szörnyű tragédia érte a Nagy családot: a 20 éves Zsombor hunyt el a 86-os főúton történt tegnapi autóbalesetben. A 2018/2019-es szezonban a Lurkóban futballozó játékos az elmúlt négy évben Körmenden, Csákánydoroszlóban és Nádasdon játszott meghatározó szerepet. Osztozunk a család felfoghatatlan tragédiájában - írta a Lurkó FC, míg a Csákánydoroszló szerint emléke örökké az öltözőben marad:

Zsombi… a csákánydoroszlói pályán nemcsak egy nagyon jó játékost, hanem egy igazi barátot ismertünk meg benned. Egy csapatért küzdöttünk, együtt örültünk és együtt harcoltunk... emléked örökké a szívünkben, és az öltözőben marad...

- írták ők.