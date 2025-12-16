Tragédia Szőcénél: újabb részletek derültek ki a magyar focista haláláról

Gyászol a magyar sportvilág. Egy fiatal tehetség vesztette életét Szőce és Zalaháshágy között vasárnap késő este.

A sportoló autója a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a szőcei baleset során Fotó: TV2

Mint arról korábban beszámoltunk, december 14-én a 86-os úton egy személyautó és egy kamion karambolozott. A balesetben egy fiatal, mindössze 21 éves férfi vesztette életét. Nagy Zsombor tehetséges labdarúgó volt. A Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE-ben játszott. Sajnos már soha nem tudjuk meg, milyen karrier állt volna előtte, ugyanis noha a mentők és a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, a fiatalt pedig sikerült is kivágni a Suzukija roncsai közül, az életét sajnos nem sikerült megmenteni. Még a helyszínen elhunyt.

Ez okozhatta a szőcei tragédiát

A Tények most újabb részleteket tudott meg a végzetes ütközésről. Információik szerint aznap este igen nagy köd volt az utakon, a Suzuki pedig valamiért áttért a szembesávba, ahol belecsapódott a szemből érkező kamionba. Az avokádókat szállító jármű sofőrje már nem tudta elkerülni az ütközést. A fiatal sportoló járműve a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

