Szívszorító: ma temetik, a tragikusan elhunyt Nagy Zsombor futballistát

Mint arról a Bors is beszámolt, a végzetes autóbaleset december 14-én, késő este történt, a 86-os úton, Szőce határában: a 21 éves futballista, Nagy Zsombor Suzukijával haladt az úton, amikor a ködös időben áttért a szemközti sávba. Itt ütközött össze az ott robogó, avokádót szállító lengyel kamionnal. Bár a teherautó sofőrje minden erejével próbálta elkerülni a balesetet, mégis bekövetkezett a tragédia: összeütköztek, a fiatal focista életét pedig már nem lehetett megmenteni.

Nagy Zsombor egy lengyel kamionnal ütközött. A focista a helyszínen elhunyt. Azóta százak gyászolják / Fotó: VN/Wolf Ferenc

Így kísérik utolsó útjára Nagy Zsombort

Halála után a vasi futballvilág gyászba borult, klubok tucatja búcsúztatta el a fiatalt: volt csapatai, jelenlegi klubja, mi több, az ellenfél játékosai is összetörten köszöntek el a tragédia áldozatától.

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg



- köszönt el tőle jelenlegi csapata, a Nádasd KSE. Ők megható búcsút is szerveztek, méghozzá a nádasdi pályán: a fiatal emlékére több tucatnyi gyertyát gyújtottak Zsombor fotója előtt, míg mellé egy mezt helyeztek el. Az előtt rótták le a kegyeletüket csapattársak, klubtagok, barátok, akik közül több százan ellátogattak a szívszaggató eseményre. Zsombor családja azóta is romokban hever, teljesen összetörtek a fiatal futballista halála után.

Zsombort a nádasdi temetőben kísérik utolsó útjára, a szertartásra annyi embert vártak, hogy a még a forgalmi rendet is megváltoztatták / Fotó: vaol.hu/Szendi Péter

A mai napon, azaz mindössze egyetlen nappal szenteste előtt, még egy fájdalmas próbatétel elé néznek: ma helyezik végső nyugalomra a fiatalt. Mint megírtuk, Zsombort a nádasdi temetőben búcsúztatják el a délutáni órákban, a gyászoló tömegtől pedig csupán annyit kért a család: egyetlen szál fehér virággal búcsúzzanak el.

A temetésre rengeteg embert vártak, a helyi önkormányzat még a forgalmi rendet is megváltoztatta a szertartás idejére, hogy a gyászmenet elhaladhasson.

Ők azt kérték: a várható tömeg miatt mindenki, aki csak teheti, gyalogosan érkezzen a temetésre.