Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

NA SZIA MENTŐ - itt találkozhattok mostantól az év legszebb mondatával

mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 07:23
kisfiúOrszágos Mentőszolgálat
A négyéves kisfiú bátorsága mindenkit mélyen meghatott. A mentők nemrég elárulták, hogyan kívánják megőrizni a történtek emlékét.
Bors
A szerző cikkei

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész ország szeme lábadt könnybe, miután egy négyéves kisfiú elképesztő bátorságról és lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, amikor cukorbeteg édesanyja rosszul lett. A gyermek ekkor azonnal tárcsázta a segélyhívót, a "Na szia, mentő!" beköszönése pedig azóta már valóságos szállóige lett, miután az Országos Mentőszolgálat a napokban megosztotta a fél évvel ezelőtti történet részleteit a közösségi oldalán. Nemrég pedig azt jelentették be, hogyan kívánnak még tisztelegni a gyermek hősiessége előtt.

Hősként ünneplik a mentők a négyéves kisfiút / Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Így tisztelegnek a mentők a négyéves kis hős előtt

Mostantól mentőautókon is találkozhattok az év legszebb mondatával, amikor is egy négyéves kisfiú megmentette édesanyja életét

- jelentették be a minap az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A “NA SZIA MENTŐ” óriási bizalmat és gyermeki hősiességet is jelent: a ma átadott új mentőautókra büszkén ragasztottuk fel ezeket a matricákat! És ez még nem minden… Az Országos Mentőszolgálat január 15-től új kampányt indít, amelyben óvodás gyerekek könnyed, interaktív formában sajátíthatják majd el, hogyan tudnak segíteni a felnőtteknek, ha baj van

- tették hozzá a bejegyzésükben az életmentők.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu