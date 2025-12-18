NA SZIA MENTŐ - itt találkozhattok mostantól az év legszebb mondatával

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész ország szeme lábadt könnybe, miután egy négyéves kisfiú elképesztő bátorságról és lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, amikor cukorbeteg édesanyja rosszul lett. A gyermek ekkor azonnal tárcsázta a segélyhívót, a "Na szia, mentő!" beköszönése pedig azóta már valóságos szállóige lett, miután az Országos Mentőszolgálat a napokban megosztotta a fél évvel ezelőtti történet részleteit a közösségi oldalán. Nemrég pedig azt jelentették be, hogyan kívánnak még tisztelegni a gyermek hősiessége előtt.

Hősként ünneplik a mentők a négyéves kisfiút / Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Így tisztelegnek a mentők a négyéves kis hős előtt

Mostantól mentőautókon is találkozhattok az év legszebb mondatával, amikor is egy négyéves kisfiú megmentette édesanyja életét

- jelentették be a minap az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A “NA SZIA MENTŐ” óriási bizalmat és gyermeki hősiességet is jelent: a ma átadott új mentőautókra büszkén ragasztottuk fel ezeket a matricákat! És ez még nem minden… Az Országos Mentőszolgálat január 15-től új kampányt indít, amelyben óvodás gyerekek könnyed, interaktív formában sajátíthatják majd el, hogyan tudnak segíteni a felnőtteknek, ha baj van

- tették hozzá a bejegyzésükben az életmentők.