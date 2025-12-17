"Na szia mentő!" – ingyen hamburger és színház várja a hős kisfiút

Nem minden hős visel köpenyt, de hogy négyéves legyen? Erre számítani sem lehetett. Az Országos Mentőszolgálat tette közzé a napokban egy életmentő kisfiú történetét, a tőle származó "Na szia mentő!" mondás pedig pillanatok alatt bejárta az országot. Azt azonban jóval kevesebben tudják, hogy az eset fél évvel ezelőtt történt, a ma már ötéves Filip Medárd pedig a családjával együtt azóta Győrbe költözött. A város pedig nem csak tárt karral fogadta, de sorra kapja is a felajánlásokat a településről és az ország más pontjairól is.

"Na szia mentő!" mémmé vált a hős kisfiú Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

"Na szia mentő!" - mindenki vendégül látná a hős kisfiút

Az életmentő kisfiú az OMSZ virális posztja óta kapja a felajánlásokat. A győri Friends Cafe&Burger azonnal közzétett egy felajánlást, amikor a tudomásukra jutott, hogy a kisfiú és anyukája a városba költözött. Mint írják: szívesen megvendégelnék őket. De nem ők az egyetlenek.

A kisalfold.hu szúrta ki, hogy az ugyancsak Győrben működő Laci bácsi úszóműhelye is felajánlott egy 12 hónapos bérletet a gyerkőcnek.

Ráadásul a budapesti József Attila Színház is felajánlott a Shrek musical egyik decemberi előadására az anya-fia párosnak egy-egy belépőjegyet.