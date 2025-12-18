Vegánterror: Kordont kellett emelni az adventi vásáron a malacsütő köré

Tiltakoztak a vegánok a budapesti, Ferenc téri adventi vásáron a Trillázs malacsütése ellen. Véleményük szerint a faszén felett forgó malac látványa mély nyomott hagy a csak növényi eredetű élelmiszerek fogyasztóiban és a gyerekekben. A népszerű vendéglátóhely kénytelen volt kordonokat kihelyezni.
A közösségi hálón támadtak minket azzal, hogy a látvány az emberek etikai és egyéb nézeteit zavarja. Arra kértek minket, hogy találjunk ki erre valami megoldást. Arra hivatkoztak, hogy a gyerekek nem biztos, hogy fel tudják dolgozni a látványt. Javasolták, hogy vágjuk le a malac fejét és úgy süssük, de véleményünk szerint egy lefejezett malac látványa rosszabb lenne. A másik javaslatuk a fej lefóliázása volt, ami azonban konyhatechnológiai szempontból nem megoldható
–mondta el lapunknak Prohászka Csaba, a Trillázs malacsütő egyik tulajdonosa.
A magyar hagyományoknak és számos kultúrának része az egész malac sütése. Ennek ellenére az adventi vásár szervezőinek is írtak levelet a vegánok, sérelmezve a malac látványát. A vásár szervezői javasolták, hogy egy fóliából készített paravánnal takarják el a tevékenységet. Ennek eleget is tettek. A természet azonban nem támogatta ezt az elképzelést, és az első széllökés az izzó faszénre borította a felállított paravánt, ami majdnem kigyulladt. Mivel ez így tűzveszélyesnek bizonyult, elbontották a paravánt. A malacsütő elmondta: az eset után még több támadás érte őket és a vásár szervezőit is.
Ezzel egyidőben megjelentek a trollkodók a családi kisvállalkozásunk különböző médiafelületein. Negatív kommentekkel és értékeléssekkel illetek minket, állatkínzóknak, gyilkosoknak tituláltak, ami sokat ártott a nyolc embert foglalkoztató, hagyományőrző tevékenységet folytató cégünk megítélésének
– folytatta Csaba, aki örömmel vette tudomásul, hogy a média és az emberek összefogása viszont legyőzte az ellenérzést és visszájára fordultak a dolgok.
Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki mellénk állt. A további atrocitások elkerülése érdekében egy épített kordont helyeztünk ki, ami lehetővé teszi, hogy aki nem szeretné látni a malacsütést, az ne nézze. Ezzel azt sikerült csak elérni, hogy az összes gyerek a kordonon csimpaszkodva figyeli az eseményeket, így látványossággá váltunk
- mondta a férfi, aki hozzáfűzte: hagyományélő és -tisztelő embernek tartja magát. Számára fontos, hogy megtanítsa a gyerekeknek azt, hogy meg tudják különböztetni a minőségi alapanyagokat a silánytól, és ne egy kordon mögé elbújva éljék az életüket.
