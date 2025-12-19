Öngyilkos lett az egyetemi mészáros: a rendőrök találtak rá a testére

A hatóságok csütörtökön közölték, hogy holtan találták azt a férfit, akit a Brown Egyetemen történt halálos lövöldözéssel, valamint egy, a Boston közelében megölt Massachusetts Institute of Technology professzor meggyilkolásával gyanúsítottak. A holttestre egy New Hampshire-i raktárhelyiségben bukkantak rá, egy ötnapos, több államra kiterjedő hajtóvadászat után.

Egy raktárban találták meg az egyetemi lövöldözés gyanúsítottjának holttestét Fotó: Pexels

Az egyetemi lövöldözésért, valamit egy professzor haláláért is ő lehet a felelős

A 48 éves Claudio Neves Valente-et, a Brown Egyetem egykori hallgatóját és portugál állampolgárt csütörtök este találták meg. A jelentések szerint a halálának oka egy önmaga által leadott lőtt seb volt. Oscar Perez ezredes, Providence rendőrfőnöke közölte: a nyomozók jelenlegi ismeretei alapján a gyanúsított egyedül cselekedett.

A hatóságok úgy gondolják, hogy Valente felelős mind a Brown Egyetemen történt lövöldözésért, mind a Massachusetts Institute of Technology professzorának két nappal későbbi meggyilkolásáért brookline-i otthonában.

A tömeges lövöldözés során két diák meghalt és kilenc megsebesült szombaton, a Brown Egyetem előadótermében. A nyomozás csütörtökön váratlan fordulatot vett, amikor a hatóságok bejelentették, hogy a Brown Egyetem elleni támadás és a 47 éves MIT-professzor, Nuno F.G. Loureiro halálának összefüggését vizsgálják. Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora elmondta, hogy Neves Valente 2000 őszétől 2001 tavaszáig tanult a Brown Egyetemen. Végül 2000 szeptemberében vették fel a doktori iskolába fizika szakra, azonban jelenleg nem volt kapcsolata az egyetemmel.

Egyetemi gondnok ismerte fel a gyanúsítottat

Miután a rendőrség megosztott fotókat a lehetséges gyanúsítottról, egy egyetemi gondnok felismerte őt, és közzétette gyanúját a Redditen. Más felhasználók arra kérték, hogy szóljon az FBI-nak, és a tanú azt mondta, hogy meg is tette. Azonban állítólag napokba telt, mire a rendőrség kihallgatta.

Úgy tudni, a gondnok vallomása kulcsfontosságú részletet adott a nyomozóknak, miszerint egy floridai rendszámú Nissan sedant kell keresniük. Ez lehetővé tette a providence-i rendőrök számára, hogy hozzáférjenek a városban üzemeltetett több mint 70 utcai kamerából álló hálózathoz.