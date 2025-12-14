"Teljes mértékben megelőzhető lett volna” - koszos pezsgőfürdő okozta a 70 éves nagymama halálát

Egy bérelt nyaralóban ünnepelte 70. születésnapját egy asszony, akinek váratlan halálát egy koszos pezsgőfürdő okozta. 2020. február 7-én az Isle of Wight szigetén, a Tapnell Farmon ünnepelt 10 rokonával.
A 70 éves asszony, Paulette Crookes kevesebb, mint egy hónappal később a tesztje Legionella baktériumra pozitív lett. Ez a baktérium egy veszélyes, vízben terjedő kórokozó, amely súlyos tüdőfertőzést, az úgynevezett legionárius betegséget okozhat. Crookes asszony röviddel ezután meghalt a Legionella pneumophila által okozott tüdőgyulladásban.
Az asszony lánya, Nicola Vaughan emlékei szerint édesanyja sok időt töltött a pezsgőfürdőben. Másnap viszont úgy látta a víz nagyon másképp festett a szokásosnál.
Furcsa szag volt, olyan dohos szag. Emellett a víz egy kicsit zavaros volt. Kissé elszíneződöttnek tűnt, nem olyan színű volt, amilyennek a víznek lennie kellene
- idézte fel az asszony.
Crookes állapota fokozatosan romlott, ezért idő előtt hazament a nyaralóból. Több más családtag is megbetegedett, például az unokáknál kiütések, hányás és hasmenés jelentkezett.
A halottkémi vizsgálat megerősítette, hogy a 70 éves asszony halálát a Legionella pneumophila által okozott tüdőgyulladás okozta, amelyet a pezsgőfürdőből kapott el - írja a Daily Mail.
A Tapnell Farm takarítási vezetője, Joanna Lloyd később azt mondta, hogy a család tartózkodása alatt naponta ellenőrizte a pezsgőfürdő vizét, és állítja nem emlékszik arra, hogy bármilyen problémát látott volna. A család ennek az ellenkezőjét állítja.
A esküdtszék végül arra jutott, hogy a Legionellát a pezsgőfürdőből kapta el az asszony.
A család abban bízik, hogy a nyilvános megszólalás segít megelőzni a jövőbeni hasonló tragédiákat, és ráirányítja a figyelmet a rosszul kezelt pezsgőfürdőkkel járó kockázatokra.
