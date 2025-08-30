Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
„Örökké szeretni foglak, és soha nem hagyod el a szívemet” – házassági évfordulójukat ünnepelte a fiatal pár, szívet szaggató tragédia lett belőle

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 07:30
A legboldogabb pillanatban ragadta el a halál.

Szívszaggató tragédia rázta meg az angliai Harrogate közösségét: a 30 éves Abigail Garside, tehetséges lovas és fiatal feleség, váratlanul meghalt férjével közös első házassági évfordulójuk ünneplése közben. A fiatal nő egészséges volt, semmilyen ismert betegséggel nem küzdött.

A fiatal feleség előtt ígéretes jövő állt
Fotó: Pexels

Abigail férjével, Samuellel a fényűző Rudding Park resortban szállt meg, ahol közös fotókat is készítettek: mosolyogva pózoltak a pezsgőfürdőben, néhány órával azelőtt, hogy a fiatal feleség holtan összeesett volna a kertben. A rendőrség közölte: nincs gyanús körülmény, a halál váratlan és megmagyarázhatatlan volt. Samuel Garside összetört szívvel búcsúzott imádott feleségétől: 

Az én világom, a legjobb barátom és a gyönyörű feleségem. Örökké szeretni foglak, és soha nem hagyod el a szívemet.

A fiatal nő ismert alakja volt a brit lovas közösségnek: 2019-ben a mindössze hatéves Shire kancával, Lady Olwennel megnyerte a rangos McNeil Family British Ridden Heavy Horse of the Year Championship-et. Lovas klubja, a Ribble Valley Riding Club, így emlékezett rá: 

Abigail mindig a szívünk része lesz, a lovas világ számára pótolhatatlan veszteség.

A tragédia még inkább megrendítő, hiszen egy évvel korábban tartották álomesküvőjüket, ahol Abigail boldogan mondta ki:

 A férfihoz megyek, akiről mindig álmodtam.

 Az esküvői fotókon kutyáikkal pózolva, nevetve vágták fel az esküvői tortát. Abigail temetését szeptember 2-án tartják, ahol gyászolói lóvontatta hintóval kísérhetik őt utolsó útjára Blackburnből a közeli templomig, értesült a Mirror.

 

