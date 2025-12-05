Tragikus balesetben vesztette életét a tinédzser - halála 7 embernek adott új lehetőséget

Hálaadás napján hunyt el egy fiatal, miután súlyos fejsérülést szerzett egy gördeszkás baleset közben. A tragikus incidens ellenére családja 7 embernek tudott új reményt adni szervadományozás révén, és most a sisakviselés fontosságára próbálják felhívni a figyelmet.
Tayden Tomblin, egy 17 éves középiskolás a kaliforniai Santa Barbarából, hálaadás napján Palos Verdesben látogatta meg családját és barátait, amikor gördeszkázás közben elesett és megsérült a feje. Azonnal a Harbor-UCLA Orvosi Központba szállították, de soha nem nyerte vissza az eszméletét és az agyműködése teljesen leállt, így végül belehalt sérüléseibe.
A neurológus csapat biztos volt benne, hogy nem szenvedett és nem érzett fájdalmat
- mondták szülei, Tyler és Rosalyn Tomblin.
Gyorsan elhunyt, miközben azt csinálta, amit szeretett
- tette hozzá.
A tinédzser mindig is arra vágyott, hogy szerveit eladományozza, így tragikus halála 7 embernek adott új reményt.
A kórházi csapat közölte, hogy Tayden szívét, máját, hasnyálmirigyét, tüdejét és veséit kivették transzplantációja céljából
- árulta el Tayden édesapja a család támogatására létrehozott GoFundMe-oldalon.
Ezenkívül Tayden mája osztott transzplantációs eljáráson esett át, ami azt jelenti, hogy két részre osztották, amelyeket két különböző betegnek szántak. Tayden veséit is külön-külön vették ki, így az egyik személy a jobb vesét, a másik pedig a balt kapja.
Szülei hozzátették, hogy rendkívül hálásak, hogy fiuknak köszönhetően új esélyt kapott 7 ember.
Az adománygyűjtésből befolyó összeg egy részét a család Tayden húgának segítésére szánja, de a maradékot egy nonprofit alapítvány létrehozásába fektetik, amivel a sisakhasználat fontosságára hívják fel a figyelmet, mindemellett ingyenes védőfelszerelést biztosítanak fiataloknak - írta a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.