Kocséri kettős tragédia: Erzsébet először beszélt a sofőrrel, aki halálba vitte a férjét

Ahogyan azt a Bors megírta, május 8-án sokkoló baleset történt Kocsér közelében, Kőröstetétlennél. Attila a főnökével és annak édesapjával utazott egy autóban, ugyanis éppen dolgozni igyekeztek. Ám útközben a sofőr ismeretlen okokból áttért a szemközti sávba és egy kombájnnak ütközött. Attila és egy másik utas a helyszínen életét vesztette, míg a sofőr életben maradt. Attila özvegyének, Erzsébetnek most először sikerült beszélnie vele a kocséri kettős tragédia óta.

Májusban történt a kocséri kettős tragédia Fotó: Nagy Balázs

Kocséri kettős tragédia

- Én nem is a sofőrrel akartam beszélni, hiszen csak egy papír miatt hívtam őket – kezdte lapunknak Erzsébet. - Ám mégis a telefonhoz adták a sofőrt, aki akkor a férjemet vitte volna dolgozni. Azt mondta, hogy nem emlékszik rá, hogy mi történhetett. Csak az van meg neki, hogy miután megtörtént a baleset, ő magánál volt és elmondta a nevüket azoknak, akik megpróbáltak rajtuk segíteni.

A sofőrnek óriási bűntudata van, nem tud kimenni Attilához a temetőbe.

- Én egyáltalán nem haragszom rá, ezt mindig kihangsúlyozom

– folytatta.

Kombájnnal ütköztek, ketten azonnal meghaltak Fotó: Nagy Balázs

- Baleset történt. Én elveszítettem a férjem, ő pedig a fiát. Hallani lehetett rajta, hogy nagyon rosszul van, gyászol. Mondta, hogy ő egyelőre még nem tud kimenni Attilához a temetőbe, de elnézést kért tőlem a történtek miatt.

Attila és a másik utas direkt kiköthette magát az ütközés előtt.

- Azt mondta nekem a telefonban a sofőr, hogy nem egyszer vitatkozott Attiláékkal a biztonsági öv miatt. Állítólag most is úgy volt, hogy csak a sofőr volt bekötve, míg Attiláék az indulás után levették magukról a biztonsági övet…

A sofőrre még műtétek várnak, hiszen ő is súlyosan megsérült.

- Mondta, hogy még nincs jól, újra meg fogják műteni. Én nagyon sajnálom őt is, a fiát is és szegény Attilámat is. Rettenetes, hogy ezen kell átmennünk – tette még hozzá.