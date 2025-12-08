40 napon át hányt a tündéri kislány: hiába fogott össze érte a közösség, bele kell törődniük az elkerülhetetlenbe

Három éve még az életéért küzdött a mindössze kétéves Olivia Finch, ma pedig egy egész walesi közösség az ő és családja erejéből merít bátorságot. A Bryn nevű faluban élő kislány 2021-ben lett rosszul: több mint 40 napon át hányt, járási nehézségei voltak, végül orvosai kimondták a lesújtó diagnózist – negyedik stádiumú neuroblasztóma, egy agresszív gyermekkori daganat, körülbelül 50 százalékos túlélési eséllyel.

A kislány a közösséggel együtt harcol

Fotó: Monkey Business Images

A kislány óriási támogatást kap

A hír futótűzként terjedt a faluban, a helyiek pedig azonnal mozgósították minden erejüket. A család számára egy amerikai klinikai vizsgálat jelentett reménysugarat, amely talán megakadályozhatja a daganat kiújulását, ám ennek ára hatalmas volt. 2022 márciusától sütivásárok, jótékonysági séták és egyéb gyűjtések követték egymást, adományok érkeztek nemcsak Walesből, hanem olyan távoli országokból is, mint Dél-Afrika vagy Ausztrália. Alig egy hónap alatt 150 ezer fontot sikerült összegyűjteni a célul kitűzött 250 ezerből.

Olivia éveken át küzdött a kezelések sorával: több kemoterápián és gyógyszeres terápián esett át, ám 2023 őszére a szervezete ellenállóvá vált, állapota romlani kezdett. Szülei kérésére immunokemoterápiát kapott, amely három daganatot eltüntetett, csak az agyban lévő góc maradt.

2024-ben Londonban célzott MIBG-sugárkezelést, majd Southamptonban immunterápiát kapott, később pedig Olaszországba utaztak egy kísérleti CAR T-sejtes kezelés reményében. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a daganatsejtek nem hordoznak elegendő fehérjét a terápia hatékonyságához. Kelly szerint mindent megpróbáltak, így nincs bennük hiányérzet.

Olivia jelenleg a Ty Hafan gyermek-hospice gondozásában van, ahol a család nem „végstádiumként”, hanem szeretetteljes, támogató közegként éli meg a helyet.

A köszönet jeleként a Cwmafan Általános Iskola jótékonysági sétát szervezett: közel 400 diák vett részt rajta, Olivia zöld tüllszoknyában vonult a mezőny élén. A gyerekek és a közösség összesen 10 ezer fontot (4,3 millió forintot) gyűjtöttek, amelyet egy jótékonysági program megdupláz, így több mint 20 ezer font kerül a hospice-hoz. Kelly szerint a falu összefogása felbecsülhetetlen erőt jelent számukra. Élő bizonyítéka annak, milyen sokat tehet egy közösség egy beteg gyermekért, írja a Mirror.