„Rendbe fog jönni” – közölte a haldokló édesapával a kórház, csakhogy jobban érezze magát, nagyobb kárt nem is tehettek volna

Óriási hibát vétett egy kórház, miután nem közölték a haldokló, hétgyermekes betegükkel, hogy állapota végstádiumú és inkább azzal nyugtatták hamisan, hogy fel fog épülni. Az 58 éves William Chapmannek ugyanis fogalma sem volt arról, hogy gyógyíthatatlan tüdőfibrózisban szenved. Csak azok után tudta ezt meg, hogy háziorvosa egy telefonhívás során megemlítette neki, miután biztos volt abban, hogy az apa tud róla.

William halála után az ügy az Alapvető Jogok Bizottsága elé került, amely során megállapították, a chesteri kórház "aggasztó mértékben" felelőtlen volt. Kiemelték, ha az apa időben tud prognózisáról, akkor döntéseket hozhatott volna egészségével kapcsolatban, erre azonban semmi lehetősége nem volt.

A idősödő férfi először 2021 júliusában került kórházba légszomj miatt. Ekkor covid-19-el diagnosztizálták, majd további vizsgálatok után azt közölték vele, aggodalomra semmi ok, minden rendben lesz. Négy hónappal később azonban már szakorvoshoz került, aki ugyan megállapította nála a tüdőfibrózist, azt Williammel nem közölte, csupán a férfi háziorvosának küldött levélben jegyezte fel.

Teljesen cserben hagyott minket a kórház. Apám azt hitte, jobban lesz, mert ezt hittették el vele. Emiatt tovább dolgozott, pedig már nagyon nehéz volt neki. Ha tudta volna, hogy haldoklik, több időt töltött volna velünk. Amikor azonban már megkapta az információt, túl késő volt ahhoz, hogy döntést hozzon, már túl beteg volt. Gyakorlatilag ágyhoz kötöttként élte addigra az életét

- fogalmazott William gyászoló lánya, Chantelle kiemelve, nagyon traumatikus volt számukra, hogy úgy veszítették el Williamet, hogy előtte azt mondták nekik, az 58 éves rendbe fog jönni, írja a DailyMail.