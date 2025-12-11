Gábor elvérzett volna a hegyen, ha nem hív segítséget – 5 aranyszabály téli túrázóknak a Hegyek Nemzetközi Napján

December 11. a Hegyek Nemzetközi Napja. A világ lakosságának nagyjából 15 százaléka él hegyvidéken, a hegyek adják az édesvíz nagy részét. Közben az éghajlatváltozás, a túlhasználat és az erdőgazdálkodás hiánya rombolja ezeket a törékeny ökoszisztémákat. Egyre több baleset is történik a hazai hegyekben, szinte nincs olyan hegyvidék Magyarországon, ahol ne lennének hegyimentők.

Munkában a hegyimentők – Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat / Fotó: Börzsöny Speciális Mentők

Idézzük fel Gábor történetét a Börzsönyből! Tavaly februárban egy szombaton barátaival indult a Nagy-Hideg-hegy felé, az Inócok környékén megbotlott, fejjel előre egy éles kőre zuhant. Ott, az erdő közepén nem volt térerő, először nem is gondolta komolynak a sérülést, de mire átértek a Nagy-Hideg-hegyi turistaházhoz, a 2–3 centis, erősen vérző fejsérülés miatt már aggódott. Ekkor hívta a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat SOS-számát.

Miben segítenek a hegyimentők?

A hegyimentők 25 percen belül a házban voltak, ellátták Gábor sérülését, majd terepjáróval levitték a Cseresznyefa parkolóhoz, ahol a mentők átvették, és a váci kórházba vitték további vizsgálatra.

Galériánk a Hegyek Nemzetközi Napján az ilyen csendes, de életmentő beavatkozások világát mutatja meg. Vannak benne profi és amatőr képek is, de a lényeg ugyanaz: a hegyen sosem vagyunk teljesen magunkra hagyva.

Még mielőtt megmutatnánk a hegyimentőkről készült galériát, jöjjön 5 jó tanács téli túrázáshoz!