Gábor elvérzett volna a hegyen, ha nem hív segítséget – 5 aranyszabály téli túrázóknak a Hegyek Nemzetközi Napján

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 15:15
Egy sima baráti túrából lett hegyimentős történet: egy banálisnak tűnő esés, az erdő közepén eltűnő térerő, korai sötétedés – így járt Gábor a Börzsönyben. Csak a hegyimentőknek köszönheti, hogy életben maradt. A galéria mellett öt téli túlélőtipp is vár a hegyek nemzetközi napján.

December 11. a Hegyek Nemzetközi Napja. A világ lakosságának nagyjából 15 százaléka él hegyvidéken, a hegyek adják az édesvíz nagy részét. Közben az éghajlatváltozás, a túlhasználat és az erdőgazdálkodás hiánya rombolja ezeket a törékeny ökoszisztémákat. Egyre több baleset is történik a hazai hegyekben, szinte nincs olyan hegyvidék Magyarországon, ahol ne lennének hegyimentők.

Munkában a hegyimentők a Börzsönyben.
Munkában a hegyimentők – Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat / Fotó: Börzsöny Speciális Mentők

Idézzük fel Gábor történetét a Börzsönyből! Tavaly februárban egy szombaton barátaival indult a Nagy-Hideg-hegy felé, az Inócok környékén megbotlott, fejjel előre egy éles kőre zuhant. Ott, az erdő közepén nem volt térerő, először nem is gondolta komolynak a sérülést, de mire átértek a Nagy-Hideg-hegyi turistaházhoz, a 2–3 centis, erősen vérző fejsérülés miatt már aggódott. Ekkor hívta a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat SOS-számát.

Miben segítenek a hegyimentők?

A hegyimentők 25 percen belül a házban voltak, ellátták Gábor sérülését, majd terepjáróval levitték a Cseresznyefa parkolóhoz, ahol a mentők átvették, és a váci kórházba vitték további vizsgálatra. 

Galériánk a Hegyek Nemzetközi Napján az ilyen csendes, de életmentő beavatkozások világát mutatja meg. Vannak benne profi és amatőr képek is, de a lényeg ugyanaz: a hegyen sosem vagyunk teljesen magunkra hagyva. 

Még mielőtt megmutatnánk a hegyimentőkről készült galériát, jöjjön 5 jó tanács téli túrázáshoz!

 

  • Indulj korán! Délután nagyon gyorsan sötétedik, legyen fix „fordulási időd”, amikor bárhol is tartasz, visszafordulsz.
  • Öltözz rétegesen! Sapka, kesztyű, vízálló bakancs, tartalék száraz póló az alap – a szél a gerinceken mindig durvább, mint a parkolóban.
  • Mindig legyen nálad fejlámpa, tartalék elemmel, ne csak a telefonod fénye. Ha elesel és leejted, a mobilnak annyi.
  • Tervezd meg az útvonalat előre, legyen offline térképed és szólj valakinek, merre mész, mikorra érkezel vissza.
  • Vigyél elég folyadékot és energiát adó harapnivalót, mert a jeges, csúszós terepen lassabban haladsz – és soha ne szégyellj visszafordulni!
Galéria: Ők vigyáznak ránk a természetben
1/14
„KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

 

