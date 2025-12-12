Mandulagyulladásnak hitték az agydaganatot, 2 éves kislány harcol az életéért

Mandulagyulladással kezelték a kislányt, végül egy szemvizsgálat derítette ki, hogy agydaganatban szenved. A család elveszített mindent, de nem adják fel, a kislányukról van szó.

Mandulagyulladást diagnosztizáltak a kislánynál, amiről később kiderült, hogy agydaganat.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Mandulagyulladásból agydaganat - hihetetlen küzdelmet vív a kislány

Idén júliusban a kétéves Harper Gibson szülei észrevették, hogy a kisgyerek a szokásosnál kissé fáradtabb, és nem „önmaga”. Kezdetben apró dolgok voltak mindezek, de a biztonság kedvéért elvitték háziorvoshoz, majd a sürgősségire is. Minden egyes alkalommal mandulagyulladásra gyanakodtak. Bár Harpernek antibiotikumot írtak fel, az nem segített, és az idő múlásával aggódó szülei nem tudták elhessegetni azt az érzést, hogy valami nem stimmel.

„Minden vizit ugyanúgy végződött: biztosítottak minket, hogy minden rendben lesz. De legbelül mindketten tudtuk, hogy valami nem stimmel” – mondta Harper édesapja, Geroge.

Alig egy hónappal később a család megdöbbentő hírt kapott: Harper valójában medulloblastomában szenvedett, amely a második leggyakoribb agydaganat gyermekeknél, életveszélyes lehet. A szülők csak akkor jutottak el a lányuk állapotának gyökeréig, miután egy barátjuk rutin szemvizsgálatot javasolt, miután észrevette, hogy Harpernek lusta szeme van, ezért elvitték a helyi szemészhez. Nyugodtak voltak, de komolyan vették a helyzetet, és amikor az optikus félbeszakította a vizsgálatot, és elmagyarázta, hogy valami nem stimmel, minden megváltozott.

Pár percen belül a helyi kórházba utalták őket, ahol a vizsgálatok során daganatot találtak Harper agyában, amelynek elülső részén nagy mennyiségű folyadék volt. A szemvizsgálat után két nappal, augusztus 14-én agyműtéten esett át, hogy eltávolítsák a daganatot, és kiderítsék, rákos vagy jóindulatú-e. A műtét sikeres volt, de alig egy héttel később a család újra a kórházban volt, és idegesen várta az eredményeket. „Hallottuk azokat a szavakat, amelyek örökre megmaradnak bennünk: a daganat rákos volt” – emlékszik vissza George. „Egy szülő sem készül fel soha erre a pillanatra. Ez egy olyan fájdalom, ami csendben tép szét. Sikítani, sírni akarsz, bármit megtennél, hogy elvedd tőlük, de nem tudsz. Azon az éjszakán mindketten úgy éreztük, mintha a világ megállt volna. Minden, ami korábban fontos volt, hirtelen semmit sem jelentett.”