Tragédia: összeesett és meghalt egy férfi a karácsonyi vásárban

Tragikus eset történt Durham városközpontjában: egy férfi életét vesztette, miután összeesett a karácsonyi vásárlók előtt az egyik fedett piacon. Az incidens szombaton történt a durhami Market Place-en található Market Hallban.

A karácsonyi vásárban lett rosszul a férfi / Fotó: 123RF

Tragédiával zárult a karácsonyi vásár

A beszámolók szerint a férfi hirtelen rosszul lett, majd összeesett. A helyszínen tartózkodó vásárlók és a piac dolgozói azonnal a segítségére siettek, és több alkalommal is újraélesztést végeztek rajta, miközben a mentőszolgálatra vártak. Az erőfeszítéseik ellenére a férfit már nem sikerült megmenteni.

A Chronicle Live értesülései szerint a férfi szívleállást szenvedett. A Market Hall vezetése közösségi oldalán erősítette meg a tragédia tényét, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.

A közleményben hangsúlyozták: az érintettek mindent megtettek a férfi megmentéséért, ám sajnos nem jártak sikerrel. A vezetőség kiemelte a vásárlók és a munkatársak emberségét és együttérzését, akik habozás nélkül segítettek a kritikus pillanatokban.

A piac vezetése külön köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az újraélesztésben, valamint azoknak is, akik igyekeztek méltóságot és nyugalmat biztosítani a rendkívül megrázó helyzetben. A Market Hall menedzsere kiemelte, bár nem tudta minden segítő nevét feljegyezni, de hálás azoknak, aki bármilyen formában közreműködtek az életmentésben - írja a Mirror.

A tragédiát követően a közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánító üzenetek. Többen együttérzésüket fejezték ki az elhunyt hozzátartozói felé - egyikük így nyilatkozott:

Ez valóban egy rendkívül szomorú helyzet volt. Gondolataink az elhunyt férfi családjával és barátaival vannak. Tisztelet illeti mindazokat a nagyszerű embereket, akik azonnal segítettek. A piac munkatársai pedig kiváló csapatot alkotnak.