Tragédia: összeesett és meghalt egy férfi a karácsonyi vásárban

Tragikus eset történt Durham városközpontjában: egy férfi életét vesztette, miután összeesett a karácsonyi vásárlók előtt az egyik fedett piacon. Az incidens szombaton történt a durhami Market Place-en található Market Hallban.
A beszámolók szerint a férfi hirtelen rosszul lett, majd összeesett. A helyszínen tartózkodó vásárlók és a piac dolgozói azonnal a segítségére siettek, és több alkalommal is újraélesztést végeztek rajta, miközben a mentőszolgálatra vártak. Az erőfeszítéseik ellenére a férfit már nem sikerült megmenteni.
A Chronicle Live értesülései szerint a férfi szívleállást szenvedett. A Market Hall vezetése közösségi oldalán erősítette meg a tragédia tényét, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.
A közleményben hangsúlyozták: az érintettek mindent megtettek a férfi megmentéséért, ám sajnos nem jártak sikerrel. A vezetőség kiemelte a vásárlók és a munkatársak emberségét és együttérzését, akik habozás nélkül segítettek a kritikus pillanatokban.
A piac vezetése külön köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az újraélesztésben, valamint azoknak is, akik igyekeztek méltóságot és nyugalmat biztosítani a rendkívül megrázó helyzetben. A Market Hall menedzsere kiemelte, bár nem tudta minden segítő nevét feljegyezni, de hálás azoknak, aki bármilyen formában közreműködtek az életmentésben - írja a Mirror.
A tragédiát követően a közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánító üzenetek. Többen együttérzésüket fejezték ki az elhunyt hozzátartozói felé - egyikük így nyilatkozott:
Ez valóban egy rendkívül szomorú helyzet volt. Gondolataink az elhunyt férfi családjával és barátaival vannak. Tisztelet illeti mindazokat a nagyszerű embereket, akik azonnal segítettek. A piac munkatársai pedig kiváló csapatot alkotnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.