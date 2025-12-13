Tóth Andi alakjától mindenki álla leesett: A Marics-mentes életmód a titka?

Tóth Andi ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal nem egy botrány, hanem visszatérő dala, vagyis annak klipje miatt. Ugyanis Andi megmutatta csodás alakját, amit ritkán lehet látni mostanság. A fiatal énekesnő az utóbbi években amúgy is a hazai popkultúra egyik legmeghatározóbb, legmegosztóbb, ugyanakkor legtehetségesebb figurájává vált, és szépsége, kisugárzása is folyamatosan beszédtéma. Most azonban még azok figyelmét is megragadta, akik ritkábban követik a közösségi médiát: sokak szerint Andi sosem volt még ilyen jó formában.

Tóth Andi és Marics Peti rövid ideig alkotott egy párt 2023 tavaszáig. Sokak szerint azért néz ki ilyen jól, mert Marics Petivel véget vetett kapcsolatának (Fotó: Ripost)

Tóth Andi alakján ámul az ország

A találgatások pedig azonnal beindultak: vajon milyen diéta, edzés vagy életmódbeli változás állhat csodás alakja mögött? A kommentelők között felbukkant egy, a maga módján humoros hozzászólás is, amely szerint:

Marics Peti-mentes: se glutén, se Marics. Itt a kulcs.

Bár ez inkább ironikus utalás volt, sokakban felidézte a korábbi történéseket és a kapcsolat körüli pletykákat.

A szakításuk története az utóbbi hónapok egyik legtöbbet tárgyalt témája volt. A hírek szerint a kapcsolat eleinte idillinek tűnt, de a felszín alatt feszültségek gyűltek. Többen már a Sztárban Sztár adásai alatt érezték, hogy valami nincs rendben. A döntést végül Andi hozta meg, aki megerősítette: valóban különváltak Marics Petivel még 2023 márciusában.

A szakítás okairól sok elmélet látott napvilágot, köztük az, hogy féltékenység okozta a feszültséget, egy ismerős nyilatkozata szerint Andi gyakran szeretett volna tisztán látni, hol van Peti és kivel beszél. Az énekesnő azonban világossá tette, számára nem a pletykák voltak a fontosak, sokkal inkább az, hogy a műsor végén kulturáltan záruljon le a közös munka:

Annyit kértem, hogy az utolsó három adást békességben csináljuk végig. Ez nem történt meg, de igyekeztem nem kimutatni.

Mi lett a szakítás után?

A szakítás óta két év eltelt és úgy tűnik, Andi minden energiáját áthelyezte a karrierjére és önmagára. A rajongók pedig éppen ezt látják most rajta: magabiztosságát, felszabadultságát és azt a különleges erőt, amely mindig is jellemezte.