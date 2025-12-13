Tóth Andi alakjától mindenki álla leesett: A Marics-mentes életmód a titka?

Tóth Andi ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal nem egy botrány, hanem visszatérő dala, vagyis annak klipje miatt. Ugyanis Andi megmutatta csodás alakját, amit ritkán lehet látni mostanság. A fiatal énekesnő az utóbbi években amúgy is a hazai popkultúra egyik legmeghatározóbb, legmegosztóbb, ugyanakkor legtehetségesebb figurájává vált, és szépsége, kisugárzása is folyamatosan beszédtéma. Most azonban még azok figyelmét is megragadta, akik ritkábban követik a közösségi médiát: sokak szerint Andi sosem volt még ilyen jó formában.
A találgatások pedig azonnal beindultak: vajon milyen diéta, edzés vagy életmódbeli változás állhat csodás alakja mögött? A kommentelők között felbukkant egy, a maga módján humoros hozzászólás is, amely szerint:
Marics Peti-mentes: se glutén, se Marics. Itt a kulcs.
Bár ez inkább ironikus utalás volt, sokakban felidézte a korábbi történéseket és a kapcsolat körüli pletykákat.
A szakításuk története az utóbbi hónapok egyik legtöbbet tárgyalt témája volt. A hírek szerint a kapcsolat eleinte idillinek tűnt, de a felszín alatt feszültségek gyűltek. Többen már a Sztárban Sztár adásai alatt érezték, hogy valami nincs rendben. A döntést végül Andi hozta meg, aki megerősítette: valóban különváltak Marics Petivel még 2023 márciusában.
A szakítás okairól sok elmélet látott napvilágot, köztük az, hogy féltékenység okozta a feszültséget, egy ismerős nyilatkozata szerint Andi gyakran szeretett volna tisztán látni, hol van Peti és kivel beszél. Az énekesnő azonban világossá tette, számára nem a pletykák voltak a fontosak, sokkal inkább az, hogy a műsor végén kulturáltan záruljon le a közös munka:
Annyit kértem, hogy az utolsó három adást békességben csináljuk végig. Ez nem történt meg, de igyekeztem nem kimutatni.
A szakítás óta két év eltelt és úgy tűnik, Andi minden energiáját áthelyezte a karrierjére és önmagára. A rajongók pedig éppen ezt látják most rajta: magabiztosságát, felszabadultságát és azt a különleges erőt, amely mindig is jellemezte.
Andi a kolléganőire is nagy hatással van, bár nem mindig pozitív értelemben. Elég, ha arra gondolunk, hogy Mihályfi Lucát mindig hozzá hasonítgatják a kommentelők. De a Tóth Andi–Marics Peti kapcsolat árnyékot vetett az idei Megasztár-győztesre, Lengyel Johannára is. A műsor során Johanna többször kapta azt a kényelmetlen jelzőt a közönségtől, hogy ő „Tóth Andi kettő”, ráadásul Marics Peti mentoráltjaként számos találgatás látott napvilágot kettejükről. Sokakban felmerült a kérdés, vajon kialakulhat-e közöttük bármi, és mennyire keresi Marics egy következő partnerében Tóth Andi személyiségének nyomát.
