"Anya, könyörgöm, hadd haljak meg, ez a fájdalom túl nagy" – karácsonyi séta mentette meg a nyolcéves kisfiú életét

Egy édesanya először azt hitte, hogy a fia csak viccelődik, amiért nem jár rendesen, mígnem kiderült, hogy ez a rák egyik tünete volt. Ez pedig egy karácsonyi séta után derült ki az angliai Staplehurst településén élő Ania Hough elmondása szerint, akinek nyolcéves gyermeke, Jamie eleinte csak fejfájásra panaszkodott, majd hányni kezdett. Ekkor azonban még csak azt hitték, valamilyen gyomorrontás és migrén okozhatja a bajt, ezzel pedig a háziorvos is egyetértett. Jamie azonban két hónappal később, karácsonykor újabb tünetet produkált: vonszolta az egyik lábát, ami miatt Ania rögtön a sürgősségire vitte őt, ahol rögtön egy 12 órás agyműtéten esett át a fiócska, akinél a műtét során vett biopszia végül rosszindulatú daganatot mutatott ki.

12 órás műtét után agydaganattal diagnosztizálták a nyolcéves kisfiút: karácsonyi séta mentette meg az életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Karácsonyi séta mentette meg a nyolcéves kisfiú életét

A család tudja: ha azon a drámai napon nem mennek el sétálni, és ott nem tűnik fel a kisfiú járása, talán nem jutnak el időben a kórházba.

A fejfájások egyre rosszabbak és gyakoribbak lettek, végül mindennapossá váltak. Karácsony reggelén Jamie az ágyon ugrálva ébredt, és kibontotta az ajándékait, majd lementünk a földszintre, és mondta, hogy fáj a feje, ezért adtam neki gyógyszert. Azt gondoltam, a friss levegő segíthet, úgyhogy felvettük a csizmáinkat, és elindultunk egy karácsonyi sétára. A fejfájás azonban nem múlt el, majd panaszkodni kezdett arra is, hogy fáj az állkapcsa a füle közelében. Ilyen korábban soha nem történt. Majd, amikor visszafelé indultunk, elkezdte húzni a lábát. Mondtam neki, hogy ne bohóckodjon, és járjon rendesen, de ő azt mondta, hogy igenis rendesen jár. Ahogy az autó felé sétáltunk, hányni kezdett

– emlékezett vissza Ania, aki ezt követően a karácsonyt végig a kórházban töltötte fia oldalán, aki később hat kemoterápiás kezelésen és harminc protonterápián esett át.

Jamie első tünetei 2023 októberében jelentkeztek, karácsonykor diagnosztizálták, és végül 2024 novemberében jelentették ki teljesen gyógyultnak. Családja azonban azóta is próbálja feldolgozni a traumát:

Még mindig vegyes érzések kavarognak bennünk, próbáljuk feldolgozni életünk legijesztőbb karácsonyát. Sok szívszaggató pillanat volt. Az egyik, amikor rám nézett, és azt mondta: "Anya, könyörgöm, hadd haljak meg, ez a fájdalom túl nagy." Soha nem felejtem el

– jelentette ki az édesanya, aki most azért küzd, hogy felhívja a szülők figyelmét arra: mindenképp vigyék el vizsgálatokra a gyerekeiket, ha rendszeres fejfájással küzdenek – írja a Mirror.