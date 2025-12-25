„Mindig apuci kislánya leszek” – a 12 éves kislány dalt írt édesapjának, akit 3 hét alatt elvitt a betegség

Alice McKeen kilencéves volt, amikor édesapja, David néhány héttel a rákdiagnózisa után elhunyt 2022-ben.

Apja rákdiagnózisa után csak heteket élt, most róla szólt dallal jótékonykodik a 12 éves Alice (fotó: YouTube/The Music Yard)

A ma már 12 éves, Larne-ből származó kislány egy saját dalon keresztül szeretne megemlékezni édesapjáról, és adományokat gyűjteni a Cancer Fund for Children alapítvány javára.

Rákdiagnózisa után csak napokat élt az apuka

A lány édesanyja, Lynsey McKeen elmondta: férje halála az egész családot mélyen megrázta, különösen Alice-t és nővérét, Amyt, aki akkor 12 éves volt.

Elég szörnyű volt... minden olyan gyorsan történt. A diagnózistól a haláláig alapvetően 21 nap telt el

- emlékezett vissza az édesanya.

Lynsey elmondása szerint lánya néhány hónappal David halála után állt elő az ötlettel, hogy dalt szeretne írni édesapja emlékére. Halála előtt ő vitte és hozta a gyerekeket az iskolába, de ez a feladat az édesanyára hárult - ekkor született meg Alice fejében a dal gondolata.

Egy pénteken kijött az iskolából, beszállt az autóba, majd felém fordult, és azt mondta: 'Anya, segítenél nekem dalt írni?'

Az édesanya azt javasolta, hogy Alice először írjon egy verset kiindulópontként. Nem gondolta, hogy bármi komoly születik belőle, ám Alice már aznap este elkészült az írással.

Felolvasta nekem, és könnyeztem. Csodálatos volt egy tízévestől.

Alice hamarosan zeneórákra kezdett járni a larne-i The Music Yardban, ahol zenetanára és a központ tulajdonosa segítségével dolgoztak tovább a dalon, és zenét adtak a dalszöveghez.

Az „Always Be My Daddy’s Girl” című szám professzionális felvételen készült el, és karácsony után jelenik meg egy jótékonysági futballmérkőzés kíséretében, szintén David emlékére.

Az anyuka elmondta, hogy a Cancer Fund for Children szervezettől felbecsülhetetlen támogatást kaptak, a gyászfeldolgozástól kezdve a szülőtámogató csoportokig, és a dalból befolyt összeg teljes egészében az alapítványhoz kerül.

Míg Alice a zenében talált vigaszt, idősebb lánya, Amy édesapja nyomdokaiba lépett a sport iránti szeretetével, ami szintén segítette őt a gyász feldolgozásában - írja a The Irish News.