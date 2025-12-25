Megrázó vallomást tett a 35 éves édesanya: "különlegessé kell tenni a karácsonyt, mert lehet ez az utolsó"

Egy 29 évesen rákkal diagnosztizált anya azt mondja, minden karácsonyt különlegessé kell tennie a kisgyermekei számára, mert „sosem tudhatod, hogy ez-e az utolsó”.

A cwmbran-i Amy Isidoro agresszív emlőrákja miatt kezdte meg a kezelést, amikor fia, Ben hat hónapos, lánya, Phoebe pedig ötéves volt. Az általános iskolai tanárnő egészséges és jó egészségnek örvendett, a családjában nem fordult elő mellrák, amikor diagnosztizálták nála. Karácsony előtt befejezte a kemoterápiás kúrát, de fertőzés miatt vissza kellett térnie a kórházba.

„Emlékszem, hogy arra gondoltam, nem hagyhatom ki a fiam első karácsonyát” – mondta Amy. „A nővér adott nekem egy injekciót, én pedig sírtam. Megkérdezte, hogy félek a tűktől? Azt mondtam, nem erről van szó. Haza kell mennem. Kérlek. Hazaengednének szentestére? Nem ilyen az első karácsony, amit a gyermekednek kívánnál. Borzasztóan éreztem magam, az egész decemberem a rákról szólt.”

Annak ellenére, hogy továbbra is nagyon rosszul érezte magát, Amynek sikerült december 23 -ára hazaérnie. A kórházban töltött idő arra késztette, hogy a lehető legjobbat hozza ki minden pillanatból a családjával. Amy és családja eltervezte, hogy karácsonykor megosztják, hogyan kell együtt élni a rákkal - így elvállalták, hogy a Cancer Research Wales első televíziós reklámjának szereplői lesznek. A jótékonysági szervezet abban reménykedik, hogy ezzel arra ösztönzi az embereket, hogy karácsonykor több családnak adjanak „Időajándékot” a Cancer Research Walesnek nyújtott adományozással.

„Nagyon fontosnak tartom az emlékek gyűjtése, mert az ember nem tudhatja, mi fog történni” – mondta. „Senki sem tudhatja, hogy ez az utolsó karácsonya vagy az utolsó születésnapja. Csak azt akarom, hogy legyenek ilyen csodálatos karácsonyi emlékeik, arra az esetre, ha a családnak nem lesz még egy.”

A most 35 éves Amy 2020 júliusában orvoshoz fordult a tüneteivel kapcsolatos aggodalmakkal. Megnyugtatták, hogy hat hónappal a szülés után hormonális változásokat tapasztalhat. De amikor megérkeztek a biopszia eredményei, ő és férje, Andrew megtudták, hogy tripla negatív emlőrákja van.