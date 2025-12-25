Megrázó vallomást tett a 35 éves édesanya: "különlegessé kell tenni a karácsonyt, mert lehet ez az utolsó"

Egy 29 évesen rákkal diagnosztizált anya azt mondja, minden karácsonyt különlegessé kell tennie a kisgyermekei számára, mert „sosem tudhatod, hogy ez-e az utolsó”.
A cwmbran-i Amy Isidoro agresszív emlőrákja miatt kezdte meg a kezelést, amikor fia, Ben hat hónapos, lánya, Phoebe pedig ötéves volt. Az általános iskolai tanárnő egészséges és jó egészségnek örvendett, a családjában nem fordult elő mellrák, amikor diagnosztizálták nála. Karácsony előtt befejezte a kemoterápiás kúrát, de fertőzés miatt vissza kellett térnie a kórházba.
„Emlékszem, hogy arra gondoltam, nem hagyhatom ki a fiam első karácsonyát” – mondta Amy. „A nővér adott nekem egy injekciót, én pedig sírtam. Megkérdezte, hogy félek a tűktől? Azt mondtam, nem erről van szó. Haza kell mennem. Kérlek. Hazaengednének szentestére? Nem ilyen az első karácsony, amit a gyermekednek kívánnál. Borzasztóan éreztem magam, az egész decemberem a rákról szólt.”
Annak ellenére, hogy továbbra is nagyon rosszul érezte magát, Amynek sikerült december 23 -ára hazaérnie. A kórházban töltött idő arra késztette, hogy a lehető legjobbat hozza ki minden pillanatból a családjával. Amy és családja eltervezte, hogy karácsonykor megosztják, hogyan kell együtt élni a rákkal - így elvállalták, hogy a Cancer Research Wales első televíziós reklámjának szereplői lesznek. A jótékonysági szervezet abban reménykedik, hogy ezzel arra ösztönzi az embereket, hogy karácsonykor több családnak adjanak „Időajándékot” a Cancer Research Walesnek nyújtott adományozással.
„Nagyon fontosnak tartom az emlékek gyűjtése, mert az ember nem tudhatja, mi fog történni” – mondta. „Senki sem tudhatja, hogy ez az utolsó karácsonya vagy az utolsó születésnapja. Csak azt akarom, hogy legyenek ilyen csodálatos karácsonyi emlékeik, arra az esetre, ha a családnak nem lesz még egy.”
A most 35 éves Amy 2020 júliusában orvoshoz fordult a tüneteivel kapcsolatos aggodalmakkal. Megnyugtatták, hogy hat hónappal a szülés után hormonális változásokat tapasztalhat. De amikor megérkeztek a biopszia eredményei, ő és férje, Andrew megtudták, hogy tripla negatív emlőrákja van.
„Emlékszem, arra gondoltam, hogy Phoebe haj nélkül fog meglátni, és tudni fogja, hogy nem vagyok túl jól” – mondta. „Ez volt az aggodalmam. Furcsa lesz, és meg fog ijedni. Nem akartam, hogy lássa, hogy rosszul vagyok.”
Amy augusztusban hat hónapos kemoterápiás kezelésen, majd februárban sikeres műtéten esett át. 2021 szeptemberében tért vissza dolgozni, miközben még befejezte a kemoterápia utolsó néhány hetét. Azóta rákmentes, de nehéznek találta a normalitáshoz való visszatérést.
„A kezelés alatt nagyon igyekeztem nem gondolni arra, hogy mi van, ha ez nem működik?” – mondta. „Soha nem engedhettem meg magamnak ezt a gondolatot, mert azt gondoltam, ha ezen az úton haladok, nehéz lesz uralkodni magamon. Miután minden véget ért, rájöttem, hogy ez rosszul is elsülhetett volna, és lehet, hogy nem itt tartok. Akkor nehéz volt, és küzdöttem.”
Amy azt mondja, az élmény arra késztette, hogy minden emléket különlegessé tegyen a férjével és két gyermekével.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy szép emlékeket szerezzek, és eltereljem a figyelmet az ajándékokról” – mondta Amy. „Inkább élményeket gyűjtünk és mindent megteszek, hogy a gyerekeim boldogok legyenek. Ez a gondolat mindig ott van.”
