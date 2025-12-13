Nincsenek rá szavak: egy halott ötéves kisfiú emléke sem szent a karácsonyi tolvajoknak

Szívszorító, amit a brit Tristan Corknak át kellett élnie, miután egy szívtelen tolvaj több száz fontot lopott tőle a kisfia emlékére készített karácsonyi kiállításról. A gyászoló apa ugyanis minden karácsonykor egy téli csodavilágot hoz létre, hogy megemlékezzen fiáról, az ötévesen, agydaganatban elhunyt Finnbar Corkról. Az elmúlt öt évben felállított ünnepi installáció egyre nagyobb népszerűségre tett szert, és eddig mintegy 30 ezer fontnyi, kb. 13 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Finnbar’s Force nevű alapítvány számára. Idén december 8-án azonban egy tolvaj betörte a fényösvény részét képező kézzel készített kívánságdobozt, és a feltételezések szerint több száz fontot vitt el a helyiek adományaiból.

Karácsonyi fények és ünnepi adománygyűjtés őrzi az ötévesen elhunyt kisfiú emlékét Fotó: Northfoto

A karácsony és egy halott kisfiú emléke sem számít a tolvajoknak

Nagyon büszkék vagyunk a dekorációra. Nem akarom abbahagyni, de egy ilyen eset elgondolkodtat, hogy képesek leszünk-e tovább működtetni. Szomorú, hogy valaki ezt tönkre akarja tenni

– közölte a 43 éves apa, aki először 2017-ben építette fel a fényekből álló kiállítást, ahonnan a befolyt támogatást a fia emlékére létrehozott alapítvány kapja meg, amely a gyermekrákban vagy agydaganatban érintett családokat és gyerekeket támogatja.

Tristan és Claire Cork kisfia, Finnbar 2015 novemberében kezdett szédülésre panaszkodni, néhány hónappal ötödik születésnapja után. 2016 elején az állapota romlani kezdett: fejfájás és sugárhányás jelentkezett nála. Sürgősségi agyműtétet végeztek rajta a magas koponyaűri nyomás enyhítésére, de Finnbar állapota sajnos tovább romlott. Hamarosan az orvosok közölték, hogy a kezdeti diagnózis valószínűleg téves volt, és egy sokkal agresszívebb daganattípusról van szó. Az ötéves gyermek mindössze öt hónappal a diagnózis után elhunyt.

Finnbar Cork mindössze öt évet élhetett Fotó: Northfoto

Ez Finnbar emlékét őrzi, de a közösségért is van. Az ilyen esetek elgondolkodtatnak, hogy érdemes-e a jövőben is energiát beletenni. Október 1-jén kezdjük el kitenni a fényeket és az adományládákat, és október 29-én kapcsoljuk be őket. Nagyon sok munka, így amikor ilyesmi történik, óhatatlanul elkeseredik az ember. Azonban az a rengeteg támogatás, amit azóta kaptunk, megerősített bennünket abban, hogy folytatni akarjuk. Az egész azért van, hogy emlékezzünk Finnbarra

– árulta el a máig gyászoló apuka, Tristan, hozzátéve: pontosan nem tudja, mennyit pénzt loptak el tőle, mivel az önkéntesek még nem számolták össze az adományokat a tolvaj érkezése előtt, írja a Mirror.