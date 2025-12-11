Influenzából lábadozott a 9 éves kislány, amikor kiderült: szörnyű szövődmények maradtak

Michigani édesanya, Ashley Geuther azt hitte, kislánya, a 9 éves Tori már túl van az influenzán. A lány napokig magas lázzal, hidegrázással és erős fáradtsággal küzdött, de amikor a láza végre lement, úgy tűnt, a nehezén túl vannak. Ashley megkönnyebbült – ám a megnyugvás nem tartott soká.

A kislány baja súlyosabb volt mint a sima influenza

Fotó: Zdan Ivan / Shutterstock

A kislány betegsége először egyszerű influenzának tűnt

Tori ugyanis egyre erősebb fájdalmat kezdett érezni mindkét lábában. A fájdalom a combjából indult, majd a vádlijába húzódott. Mivel a kislány még lábadozott, Ashley úgy gondolta, ez csupán a vírus utóhatása lehet. Csakhogy a fájdalom gyorsan olyan szintre erősödött, hogy Tori arról panaszkodott: nem tud lábra állni.

„Azt mondta, a lábai túl gyengék ahhoz, hogy megtartsák”

– mesélte az édesanya a People-nek.

Egy sürgősségi rendelőben nem találtak komoly problémát, és hazaküldték őket pihenni. Másnap reggel azonban megtörtént, amitől Ashley a legjobban félt: Tori felkelt volna az ágyból, de ahogy megtette az első lépést, összeesett a földre.

„Abban a pillanatban tudtam, hogy nagy a baj”

– mondta.

A kislányt kórházba vitték, ahol vérvizsgálat és vizeletvizsgálat után megszületett a diagnózis: benignus akut gyermekkori myositis (BACM). Ez egy ritka, vírusfertőzés után jelentkező izomgyulladás, amely kifejezetten a vádli izmait érinti, és olyan erős fájdalmat okozhat, hogy a gyerekek képtelenek járni. A National Institutes of Health szerint az állapot legfeljebb egy hétig tart, de mivel sok orvos ritkán találkozik vele, gyakran félrediagnosztizálják.

Tori egy hétig maradt kórházban, ahol infúziót és fájdalomcsillapítást kapott. A hét végére újra tudott járni – teljesen felépült.

A diagnózis azonban Ashley-t teljesen váratlanul érte:

„Ez teljesen lesokkolt. Soha életemben nem hallottam arról, hogy influenzának ilyen szövődménye lehet. Félelmetes és teljesen váratlan volt.”

Az édesanya TikTok-videót is posztolt, amelyben Tori lábujjhegyen sétál a kórházi szobában, egy gurulós kocsiba kapaszkodva. A videó gyorsan elterjedt, és sok szülőt figyelmeztetett a ritka állapotra.

Ashley üzenete egyértelmű:

„Ahogy közeledik az influenzaszezon, figyeljétek a gyerekeiteket, és vegyétek komolyan, ha furcsa fájdalomról panaszkodnak. Hallgassatok rájuk!”

Elmondta azt is, hogy Tori teljes gyógyulása előtt egyáltalán nem tudta elképzelni, mi okozza a lábfájást, ezért szeretné, hogy minél több szülő tudjon erről a ritka szövődményről.

„Hallgassatok a gyerekeitekre, még akkor is, ha a panaszuk szokatlan. A szülői ösztön sosem téved”

– tette hozzá.