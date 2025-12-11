„Ez lehet az utolsó közös karácsonyunk” - Nem lehet a családja a haldokló édesapa mellett

A skót származású nemzetközi DJ, a 42 éves Adrian O’Grady, néhány nappal ezelőtt kapta meg a lesújtó diagnózist: előrehaladott, negyedik stádiumú vastagbélrákban szenved. A férfi jelenleg egy Glasgow-i kórházban kap kezelést, miközben élete legnehezebb hírével próbál megbirkózni. Mindössze egyetlen vágya maradt: hogy a menyasszonya, Yanti és négyéves kislánya, Chloe – akik Balin élnek –, mellette lehessenek, és együtt tölthessék az utolsó karácsonyukat.

Utolsó karácsonyát töltheti a családjával az apa / Fotó: 123RF

Hihetetlen erőfeszítések egy utolsó közös karácsonyért

A család hetek óta tartó vízumproblémák miatt eddig nem tudott kiutazni Skóciába. Bár Yanti vízumát hamar elfogadták, Chloe ideiglenes látogatói vízuma átmeneti állapotban maradt, emiatt a családnak már öt repülőjegyet le kellett mondania. A kétségbeesésük tovább mélyült, amikor Adrian megtudta: a daganata már a tüdejére is átterjedt, így a betegség gyógyíthatatlan.

Az ügy azután vett fordulatot, miután a Daily Record beszámolt Adrian szívszorító helyzetéről, majd ezt követően a vízumot órákon belül jóváhagyták. Egy légitársaság is közbelépett, és kijelentette, minden megtesznek annak érdekében, hogy a család a lehető leghamarabb útnak indulhasson.

Adrian ezt követően így nyilatkozott:

Ez a világot jelenti számomra. Teljesen kimerített lelkileg az utóbbi három hét. Jó lenne tudni, miért tartott ez ennyi ideig, de jelenleg csak örülök annak, hogy végre együtt lehetünk karácsonykor.

Adrian – aki korábban DJ AJ O’Grady művésznéven járta a világot –, novemberben tért vissza Skóciába, és több ezer fontot fizetett azért, hogy családja mielőbb csatlakozhasson hozzá. Közel 10 ezer fontot (körülbelül 4,3 millió forint) költött sürgősségi vízumokra és repülőjegyekre, míg végül a kislány kérelmét is elfogadták - derült ki a Mirror cikkéből.

A helyzet súlyosságát egy kórházi specialista is megerősítette, aki érzelmes levélben kérte a brit belügyminisztériumot segítségét:

Ez az életét korlátozó diagnózis, a kilátásai rendkívül rosszak. Minden erőfeszítést meg kell tenniük, hogy a gyermek megkapja a vízumot, és a család együtt lehessen ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A család így most végre közösen készülhet a karácsonyra, amely Adrian elmondása szerint az utolsó lehet, amit együtt tölthetnek Skóciában.