"Elveszítem a 4 éves kislányomat. Ez a karácsony lesz az utolsó számára"

Egy utolsó kívánság. Az édesanya ikrei közül csak az egyik nőhet fel, miután közölték vele, hogy a másik gyermeke halálos beteg – közölte a Sun. A kis Indi nem kezdheti el az iskolát és nem házasodhat meg úgy, mint a testvére, Arthur – ez pedig darabokra tépi az édesanyját, Carlát. Most azon van, hogy egy egész életnyi emléket zsúfoljon bele mindössze néhány hónapba.

A hercegnőmániás kislány, aki odáig volt a csillogó ruhákért és pörgött-forgott boldogan a nappaliban, halálos ítéletet kapott.

Az összetört édesanyja attól fél, hogy ez a karácsony lehet az utolsó számára.

A négyéves Indi Atkinson imádott az ikertestvérével, Arthurral játszani, táncolni és varázslatos kalandokról álmodozni — egészen néhány hónappal ezelőttig, amikor hirtelen furcsán kezdett járni.

Most az orvosok kimondták a felfoghatatlant: Indi halálos agydaganatban szenved.

A megtört édesanya kétségbeesetten próbál egy egész életnyi emléket belesűríteni abba a kevés, még hátralévő értékes időbe.

Úgy érzem, mintha az egész világom darabokra tört volna

– mondta Carla a Sunnak.

Elmondta, hogy olyan dolgokat tervez meg, amelyeket egy édesanyának sem szabadna átélnie.

Az egyik nap még hercegnőnek öltözve rohangált, a következőn már húzta a lábát és nem tudta használni a karját

– emlékszik vissza.

Az orvosok eleinte egyszerű sérülésre gondoltak, azonban a vizsgálatok során szörnyű diagnózist kapott a kislány.

Azt mondták, hogy egy körülbelül 2,5 centiméteres elváltozást találtak az agyában

Augusztus 22-én a leedsi kórházban Indin sürgősségi műtétet hajtottak végre. Egy rémisztő, 14 órás beavatkozást, amely egy pillanatnyi reményt adott a családnak. Ám ez a remény szívszorítóan rövid életű volt.

Kiderült, hogy a daganat gyógyíthatatlan, betegségének átlagos túlélési ideje mindössze 8-11 hónap.

Sikítottam

– mondta az édesanya.

Azt mondták, hogy a lányom meg fog halni

A daganat a műtét ellenére már visszanőtt.

Indi ikertestvére, Arthur nem érti a helyzetet. Carla szerint ez az egyik legfájdalmasabb része az egésznek: a kisfiú még mindig azt hiszi, minden rendben van – akárcsak a hároméves kishúguk, Ophelia.

Arthur mindenkinek azt mondja: ‘Az orvosok meggyógyítják Indit’

– mondta Carla elcsukló hangon.

Indi még csövekkel is azt kéri, hogy beöltözhessen és táncolhasson

– mondta az édesanya, aki egy egész életnyi szeretetet próbál hónapokba sűríteni.

Karácsonyra lefoglaltunk egy üdülőparkot (...) Találkozhat a Mikulással. Imádja a karácsonyt – a fényeket, a színeket, a varázst (...) Azt akarom, hogy az utolsó karácsonya, ha valóban az lesz, felejthetetlen legyen

Az édesanya azt szeretné, ha tudnák, mennyire bátor és erős a kislánya.