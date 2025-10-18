"Úgy gondoltam, a rák a múlt része marad" - másodjára küzd meg a halálos diagnózissal egy nő

Clare Sacco azt hitte, hogy a hát- és vállfájdalma attól van, hogy egész nap görnyedve ül a laptopja fölött. Azonban később rájött, hogy sokkal súlyosabb diagnózis áll a tünetek mögött, ugyanis ez volt az első jele egy gyógyíthatatlan ráknak, amely már átterjedt a tüdejére és a májára.
A 31 éves marketingmenedzser nagyon erős fájdalomra panaszkodott, de azt gondolta, hogy csak egy becsípődött ideg okozza, amit a rossz testtartás vagy görnyedt ülése váltott ki. Egy rutinmájvizsgálat során azonban valami gyanúsat találtak, és a további vizsgálatok daganatokat mutattak a testében.
Clarenél először 2019-ben, 25 éves korában diagnosztizáltak mellrákot, miután zuhanyzás közben csomót talált a bal mellében. Egy évig kemoterápiát kapott majd egy műtét után, amely során eltávolították a csomót, megkönnyebbülten fogadta a hírt, miszerint a szervezetében nincs többé daganat. Ekkor azt gondolta, hogy végre lezárhatja a betegség elleni küzdelem szakaszát.
2023-ban fájdalmat érzett a jobb vállában és hátában, azt gondolta, hogy a hosszú órákon át tartó számítógépes munka okozza. Viszont teljesen ledöbbent, mikor az orvosok közölték vele, hogy a rák visszatért, és most már gyógyíthatatlan, negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.
Nem éreztem jól magam, de közben találtam egy csomót, ezért elmentem a háziorvoshoz. Beutalt az emlőklinikára, ahol ultrahangot és biopsziát végeztek, és kiderült, hogy második stádiumú mellrákom van. Zuhanyzás közben vettem észre először. Mivel épp csak betöltöttem a 25-öt, azt hittem, valami hormonális dologról van szó, nem valami komolyról.
- számolt be a Newcastle-i nő első találkozásáról a betegséggel.
Bár megkapta a rákmentes eredményt a kezelések után, 2023 márciusában, egy rutinellenőrzés során az orvosok valami szokatlant észleltek, ezért további vizsgálatokat végeztek, majd daganatokat találtak a májában és a tüdejében.
Egy sima vizsgálatra mentem, de a felvétel sarkában a májam egy részét is látták, és észrevettek rajta valamit, ami aggodalomra adott okot. Később máj- és mellkasi vizsgálatot is végeztek, majd az onkológusom felhívott, és behívott a kórházba. Aznap közölték velem, hogy mindkét vizsgálaton rákot találtak.
Az orvosok biztosak voltak abban, hogy a daganatok a mellrák áttétei, így negyedik stádiumú rákkal diagnosztizálták a nőt, amit bár kezelni tudnak, nem gyógyítható.
A második alkalommal Clare már egészen más tüneteket észlelt.
Az egyik fő tünetem a nagyon erős fájdalom volt a jobb vállamban és hátamban, de akkor még nem tudtam, hogy ez a rák egyik jele. Azt hittem, a sok laptopozás miatt van, talán rosszul ültem, becsípődött egy ideg, vagy egyszerűen csak rossz a testtartásom... Később megtudtam, hogy egy ideg a májból a jobb vállba fut, és az egyik májdaganatom nyomta ezt az ideget. Gyakran nehezen kaptam levegőt is.
- mesélte a nő.
Claret sokkolta, hogy újra meg kell küzdenie a rákkal, de eltökélt maradt.
Nem számítottam arra, hogy visszatér. Amikor az első kezelésem befejeződött, úgy gondoltam, a rák a múlt része marad. Amikor megkaptam a hívást, épp dolgoztam. Elmentem a kórházba, meghallgattam, mit mondanak, majd visszamentem dolgozni, mert nem tudtam, mit tegyek.
Jelenleg kemoterápiás gyógyszert szed a nő, és azt mondja, a kezelése jól halad. 2024-ben megalapította az Embers Charity nevű jótékonysági szervezetet, amely gyógyíthatatlan rákos fiatal felnőtteket támogat. Most pedig arra törekszik, hogy minden napból a lehető legtöbbet hozza ki - írta a The Sun.
