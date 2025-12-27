KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Disznóvágás után állt meg a szíve: hős rendőrök mentették meg az életét

életmentés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 12:30
hősrendőr
Eszméletlen férfihoz hívták a rendőröket, akik perceken belül a helyszínre értek. Ott kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint elsőre gondolták, ugyanis az 55 éves illetőt azonnal újra kellett éleszteni. A két hős rendőr gondolkodás nélkül tette a dolgát és megmentették a férfi életét.

Disznóvágásból tartott hazafelé az az 55 éves férfi, aki december 14-én délután hirtelen rosszul lett Sajószentpéteren és elájult. A biciklije mellett, az út közepén fekvő férfira egy nő talált rá, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A két hős rendőr azonnal a helyszínre sietett, ahol újraélesztették a férfit.

Hős rendőrök mentették meg egy férfi életét.
Hős rendőrök mentették meg egy férfi életét. (Képünk illusztráció) 
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Hős rendőrök mentettek életet

Egy nő telefonált a 112-es segélyhívó központba, hogy Sajószentpéteren az út közepén fekszik egy eszméletlen férfi, akinek segítségre van szüksége. A helyi rendőrőrs járőrei, Rapp Máté r.főtörzsőrmester és Szabó Blanka r. őrmester azonnal a helyszínre siettek, ahol kiderült: a férfit újra kell éleszteni. Lapunknak Máté mesélte el a részleteket.

 

Éppen bent voltunk az örsön, amikor bejelentés érkezett, miszerint a Bocskai utcában találtak egy eszméletlen, magatehetetlen férfit, aki nem lélegzik

 – kezdte Máté. 

A hős rendőrök.

"Perceken belül a helyszínen voltunk, ahol láttuk a férfit és mellette a biciklijét. Valószínűleg közlekedett vele, amikor rosszul lett. Gyorsan ellenőriztem a férfi életjeleit. Nem volt se légzése, se életjele, azonnal újra kellett éleszteni. Megkezdtem a mellkaskompressziót, miközben a társam a központtal tartotta a kapcsolatot. Néhány pillanaton belül már a mentősök is odaértek, így a férfit én átadtam nekik. Kiderült, hogy a férfi egy disznóvágáson vett részt, onnan szeretett volna hazajutni, de elájult. A mentősök nagyon szépen precízen dolgoztak, sikerült is visszahozni őt és kórházba szállítani. Azt gondolom, hogy ez az eset is tanulságos lehet mindenkinek, ne menjünk el a másik mellett, ha az a földön fekszik. Elképzelhető, hogy csak rosszul lett és azonnal segítségre van szüksége – zárta a gondolatait.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu