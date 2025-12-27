Disznóvágás után állt meg a szíve: hős rendőrök mentették meg az életét

Disznóvágásból tartott hazafelé az az 55 éves férfi, aki december 14-én délután hirtelen rosszul lett Sajószentpéteren és elájult. A biciklije mellett, az út közepén fekvő férfira egy nő talált rá, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A két hős rendőr azonnal a helyszínre sietett, ahol újraélesztették a férfit.

Hős rendőrök mentették meg egy férfi életét. (Képünk illusztráció)

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Hős rendőrök mentettek életet

Egy nő telefonált a 112-es segélyhívó központba, hogy Sajószentpéteren az út közepén fekszik egy eszméletlen férfi, akinek segítségre van szüksége. A helyi rendőrőrs járőrei, Rapp Máté r.főtörzsőrmester és Szabó Blanka r. őrmester azonnal a helyszínre siettek, ahol kiderült: a férfit újra kell éleszteni. Lapunknak Máté mesélte el a részleteket.

Éppen bent voltunk az örsön, amikor bejelentés érkezett, miszerint a Bocskai utcában találtak egy eszméletlen, magatehetetlen férfit, aki nem lélegzik

– kezdte Máté.

A hős rendőrök.

"Perceken belül a helyszínen voltunk, ahol láttuk a férfit és mellette a biciklijét. Valószínűleg közlekedett vele, amikor rosszul lett. Gyorsan ellenőriztem a férfi életjeleit. Nem volt se légzése, se életjele, azonnal újra kellett éleszteni. Megkezdtem a mellkaskompressziót, miközben a társam a központtal tartotta a kapcsolatot. Néhány pillanaton belül már a mentősök is odaértek, így a férfit én átadtam nekik. Kiderült, hogy a férfi egy disznóvágáson vett részt, onnan szeretett volna hazajutni, de elájult. A mentősök nagyon szépen precízen dolgoztak, sikerült is visszahozni őt és kórházba szállítani. Azt gondolom, hogy ez az eset is tanulságos lehet mindenkinek, ne menjünk el a másik mellett, ha az a földön fekszik. Elképzelhető, hogy csak rosszul lett és azonnal segítségre van szüksége – zárta a gondolatait.