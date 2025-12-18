NA SZIA MENTŐ! – gyerekek, akik életet mentettek

Hősként tekint az ország arra a négyéves kisfiúra, aki megmentette édesanyja életét Budapesten. A kisfiú meghökkentő bátorságról tett tanúbizonyságot, mikor anyja rosszullétét követően azonnal tárcsázta a mentőket. Mellette pedig már számos gyermek mentette meg a szülei életét.

"NA SZIA MENTŐ" - mém lett a hős kisfiú. (Képünk illusztráció) Fotó: Faludi Imre / MTI

Legutóbb augusztusban történt hasonló eset Békéscsabán, akkor a kis Hanna mentette meg édesanyja életét.

A kislány remegő hangon tárcsázta a segélyhívót miután anyja rosszul lett és összeesett, majd ügyesen követte a diszpécser utasításait,

amíg a mentők és a rendőrök a helyszínre értek. Ez az eset annyira meghatotta a rendőröket, hogy ajándékkal lepték meg Hannát.

Idén Körmenden sem telt el a nyár vége eseménytelenül, hiszen augusztusban az egész családját mentette meg egy három és fél éves kislány. Ugyanis ő vette észre, hogy egyre nagyobb a füst a házukban és azonnal szólt a szüleinek. Ekkor az édesapa megpróbálta eloltani az égő szárítógépet, azonban ez nem sikerült neki és a lángokat végül csak a tűzoltók tudták végleg eloltani.

Megyaszón pedig szén-monoxid mérgezést kapott volna egy család, ha nincs a helyszínen a legkisebbik gyerekük. Ugyanis a szülők és a kisgyerek testvére éppen aludt, mikor szén-monoxid kezdett terjedni a házban.

A gyerek ekkor felkelt, szólt az édesanyjának, aki ébredés után azonnal rosszul lett, ezért gyermekének kellett őt a fürdőszobáig kísérnie, mivel a nőnek fájt a feje, majd elájult.

Az édesanya olyan súlyos szén-monoxid mérgezést kapott, hogy a férjének kellett újraélesztenie, miközben hívta a mentőket.

Tatabányán allergiás rohamot kapott egy férfi, ezért hét éves kislányának kellett cselekednie. Tavaly júliusban a férfit összecsípték a darazsak, ezért elájult. Ekkor kislánya nem ijedt meg, hanem azonnal felhívta a bátyját, aki átment a szomszédba és szólt az ott lakóknak, hogy hívják a 112-t. Eközben tartotta a kapcsolatot a kislánnyal és annak húgával. Dzsenifer végig az apukája mellett volt, és próbálta magához téríteni a férfit, amíg a mentők a helyszínre nem értek.