NA SZIA MENTŐ! – gyerekek, akik életet mentettek

Hősként tekint az ország arra a négyéves kisfiúra, aki megmentette édesanyja életét Budapesten. A kisfiú meghökkentő bátorságról tett tanúbizonyságot, mikor anyja rosszullétét követően azonnal tárcsázta a mentőket. Mellette pedig már számos gyermek mentette meg a szülei életét.
Legutóbb augusztusban történt hasonló eset Békéscsabán, akkor a kis Hanna mentette meg édesanyja életét.
A kislány remegő hangon tárcsázta a segélyhívót miután anyja rosszul lett és összeesett, majd ügyesen követte a diszpécser utasításait,
amíg a mentők és a rendőrök a helyszínre értek. Ez az eset annyira meghatotta a rendőröket, hogy ajándékkal lepték meg Hannát.
Idén Körmenden sem telt el a nyár vége eseménytelenül, hiszen augusztusban az egész családját mentette meg egy három és fél éves kislány. Ugyanis ő vette észre, hogy egyre nagyobb a füst a házukban és azonnal szólt a szüleinek. Ekkor az édesapa megpróbálta eloltani az égő szárítógépet, azonban ez nem sikerült neki és a lángokat végül csak a tűzoltók tudták végleg eloltani.
Megyaszón pedig szén-monoxid mérgezést kapott volna egy család, ha nincs a helyszínen a legkisebbik gyerekük. Ugyanis a szülők és a kisgyerek testvére éppen aludt, mikor szén-monoxid kezdett terjedni a házban.
A gyerek ekkor felkelt, szólt az édesanyjának, aki ébredés után azonnal rosszul lett, ezért gyermekének kellett őt a fürdőszobáig kísérnie, mivel a nőnek fájt a feje, majd elájult.
Az édesanya olyan súlyos szén-monoxid mérgezést kapott, hogy a férjének kellett újraélesztenie, miközben hívta a mentőket.
Tatabányán allergiás rohamot kapott egy férfi, ezért hét éves kislányának kellett cselekednie. Tavaly júliusban a férfit összecsípték a darazsak, ezért elájult. Ekkor kislánya nem ijedt meg, hanem azonnal felhívta a bátyját, aki átment a szomszédba és szólt az ott lakóknak, hogy hívják a 112-t. Eközben tartotta a kapcsolatot a kislánnyal és annak húgával. Dzsenifer végig az apukája mellett volt, és próbálta magához téríteni a férfit, amíg a mentők a helyszínre nem értek.
Ezekkel a szavakkal kezdte a mentőssel való beszélgetést a hős négyéves kisfiú, aki a napokban mentette meg cukorbeteg édesanyja életét. A kisfiú rendkívül ügyesen követte a diszpécser utasításait és készségesen válaszolt a neki feltett kérdésekre is. Sőt még egy székre is felállt, hogy kinyissa az ajtót a mentősöknek, majd átment a szomszédba, miután a diszpécser megkérte rá, hogy szóljon egy felnőttnek anyja rosszullétéről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.