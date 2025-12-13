Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
100 éves gőzmozdony került a Fővárosi Nagycirkusz elé – Ez az oka!

gőzmozdony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 12:45
eseményBudapest Nemzetközi CirkuszfesztivállátványosságKözlekedési Múzeum
Nem akármilyen lehetőség nyílt a magyarok előtt. A Fővárosi Nagycirkusz hamarosan vendégül látja a cirkuszvilág krémjét, hogy megcsillogtassák páratlan, egyedülálló tehetségüket. Ennek alkalmából is egy szimbolikus húzással álltak elő a Közlekedési Múzeummal karöltve. Megelevenedik a múlt!

Hatalmas összefogás! A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös ötlettel álltak elő: egy hatalmas, száz éves gőzmozdonyt szimbolikusan daruval emeltek a Fővárosi Nagycirkusz előtti térre. Az esemény apropója, hogy hamarosan a cirkuszvilág nagyja a magyar fővárosban teszi tiszteletét.

Fővárosi Nagycirkusz
A Fővárosi Nagycirkusz elé helyeztek egy 100 éves gőzmozdonyt. Nem hiszed el, hogy miért! /  Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Mit keres egy gőzmozdony a Fővárosi Nagycirkusz előtt?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Egy olyan visszaszámlálás indult el, amire csak kétévente van példa. Ehhez kapcsolódik a 100 éves gőzmozdony, amit december 12-én délelőtt 11-órától emelt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum csapata a Fővárosi Nagycirkusz előtti térre.

Jövő év, azaz 2026. január 7. és 12-e között rendezik meg a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált. Óriási esemény ez, hiszen a cirkuszvilág kémje, artista művészek özönlik el hazánk fővárosát.

A nemzetközi cirkuszvilág neves művészei lepik majd el Közép-Európa egyetlen kőcirkuszának porondját:

  • 4 kontinens, 
  • több, mint 200 világhírű artistája,
  • 4 különböző műsorban

kápráztatja el és méretteti meg majd meg magát.

Az esemény grandiózus, és ez előtt tisztelegve fogott össze a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum csapata: egy 100 éves gőzmozdonyt emeltek pénteken a cirkusz bejárata elé.

- Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója ismét nagyot álmodott és dr. Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója közreműködésével valóra is váltották ezt az álmot! A két intézmény különleges együttműködése új kapukat nyit: a cél, hogy minden generáció számára felhívja a figyelmet a magyar kultúra értékeire, a tudás és az innováció jelentőségére, valamint a cirkuszművészet és az alkotóerő örökségére. Mostantól bárki részese lehet a közlekedéstörténet és a cirkuszművészet egyedülálló találkozásának – a százéves mozdony már várja Önöket, a látogatókat a Nagycirkusz előtt! – árulta el Kiss Veronika, a Közlekedési Múzeum sajtósa a Borsnak.

Megelevenedik a történelem

A gőzmozdony a Fővárosi Nagycirkusz előtt komoly szerepet is kap. Két hónapig a cirkusz sztármonstruma: nemcsak fotózni lehet majd, hanem közlekedéstörténeti előadásokat is rendeznek majd előtte. Nem túlzás, hogy a múltat elevenítik majd meg: előadásokat lehet hallgatni a magyar vasút történetéről, arról az időszakról, amikor világhírű gőzösöket épített Magyarország.

Tekintsd meg galériánkat a gőzmozdonyról! 

A Fővárosi Nagycirkusz elé helyeztek egy 100 éves gőzmozdonyt. Nem hiszed el, hogy miért! /
Galéria: A világ most ránk figyel: 100 éves matuzsálem a Fővárosi Nagycirkusz előtt!
Fotó: Török Gergely Ádám/Bors
1/12
Fotó: Török Gergely Ádám/Bors

 

