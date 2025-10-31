Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő műsorokkal várja látogatóit a Fővárosi Nagycirkusz

cirkusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 16:35
Fekete PéterZsurzs KatiOszvald MarikaFővárosi Nagycirkusz
Újraélhetjük gyerekkorunk egyik legszebb történetét, miközben a világ legjobb artistaművészei tárják elénk a cirkusz mesebeli világát. A Fővárosi Nagycirkusz most Fekete Péter feldolgozásában elhozta Holle Anyó történetét.
Bors
A szerző cikkei

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójával, és egyben a darab rendezőjével, a Jászai Mari- díjas, érdemes művésszel, Fekete Péterrel beszélgettünk a Holle anyó cirkuszi adaptációjáról. 

Holle anyó a Fővárosi Nagycirkusz színpadán
Fekete Péter A Fővárosi Nagycirkusz igazgatója megrendezi gyerekkorunk meséjét (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

A Fővárosi Nagycirkusz elhozza nekünk Holle anyó meséjét

A történet egy klasszikus Grimm-mese újra értelmezése: az előadás két testvér különböző útjainak történetén keresztül az egyéni igazság kereséséről, egymás tiszteletéről és tanulásáról szól – nemcsak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szóló üzenettel.

A cirkuszi elemek között világszínvonalú produkciók szerepelnek: egy kilenc fős kínai lábzsonglőr csoport 60 labdával, valamint két főszereplő légtornászlány Brazíliából és Oroszországból, akik akrobatikus és színészi tehetségükkel mesélik el a történetet. A „lusta lány” karaktere új értelmet kap: nem tunya, hanem lázadó, önmagát kereső fiatal nő.

Nem mindegy, hogy az emberek lelkébe, szívébe mit teszünk. Egy olyan karácsonyi történetet kerestünk, ahol jó üzenetet tudunk küldeni 

– mesélte Fekete Péter.

A rendező a cirkuszművészekből színészi képességeket is előhoz, miközben tapasztalt színművészek, – mint például Lapis Erika, Misurák Tünde és Oszvald Marika vagy Zsurzs Kati– segítik, tanítják és példát mutatnak nekik.

Fővárosi Nagycrikusz mindent elsöprő bemutatója
Teltház a Fővárosi Nagycirkusz nézőterén (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)

Új értelmezésben mutatkozik be a Holle anyó a Fővárosi Nagycirkusz színpadán

A mese szimbolikáját cirkuszi eszközökkel jelenítik meg: a felnőtté válás próbatételeit akrobatikus mutatványok szimbolizálják. 

„Nálunk, a kút mélyén lévő világ a cirkuszi porond világa, a cirkuszi manézs világa, ahol harmónia, együttműködés és emberi összetartás uralkodik" – a különbözőségek ellenére is.

Holle anyó szerepére olyan legendás színésznőket kértek fel, mint Oszvald Marika és Zsurzs Kati. 

Hihetetlen alázattal ők elvállalták, hogy az ő színészi játékukat alárendelik a cirkuszi mutatványoknak és a cirkuszi produkcióknak. Ezt csak ilyen nagy tapasztalattal bíró, rendkívül alázatos sztárművészekkel lehet végig csinálni

 – mondta a darab rendezője.

A Fővárosi Nagycirkusz bemutatja a Holle anyót
A Fővárosi Nagycirkusz elkápráztatja a nézőket (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)

Új értelmet ad a mesének a Fővárosi Nagycirkusz

„Az előadás legfőbb üzenete a család és egymás segítésének szentsége. A cirkuszi mutatványok – ahol emberek egymásra támaszkodva, bizalommal dolgoznak – ezt jelképezik. A történet arra tanít, hogy mindenki járja a saját útját, de szeretet, összetartás és egymás támogatása nélkül nem lehet boldogulni. Ez az előadás igazi, meghitt karácsonyi üzenete" – mesélte Fekete Péter.

A közönség rendkívül lelkes: teltházak, sorban álló nézők, hosszan tartó taps és álló ováció jelzi, hogy értékelik az újragondolt, üzenetekkel teli Holle anyó cirkuszi feldolgozását.

Az előadás most kiváltképp a 11–18 éves korosztályt szólítja meg de az összes generáció számára bizonyítja, hogy a cirkusz nemcsak látvány és szórakozás, hanem mély üzeneteket, érzelmeket és élethelyzeteket közvetíteni képes művészeti ág. Több mint egyszerű szórakoztatás.

A Fővárosi Nagycirkusz megeleveníti ember és állat harmóniáját, üzen a felelős állattartásról is lovasszámaival és háziállatos jeleneteivel. 

E különleges, színházi zenés cirkuszi darab mellett egy másik szenzációval is vonzza a művészetek szerelmeseit, ugyanis visszatér a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál!

A 30. cirkuszfesztiválunk, amely január 7-e és 12-e között kerül megrendezésre, a világ egyik vezető cirkuszművészeti eseménye lesz

– harangozta be az eseményt a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója. 

A fesztivál fő célja, hogy a cirkuszművészet nemzetközi seregszemléje és szakmai találkozója legyen. Egyszerre szolgálja világsztárok felvonulását, fiatal tehetségek bemutatását, a szakmai kapcsolatok erősítését, és a cirkuszművészet népszerűsítését.

Budapesti Cirkuszfesztivál a Fővárosi Nagycirkuszban
Visszatér a Budapesti Cirkuszfesztivál a Fővárosi Nagycirkuszba (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)

Minden idők legnagyobb show-ját hozzák el a Fővárosi Nagycirkuszba

„Több, mint 150 artistaművész lép a porondra. A fesztivál egyben verseny, a legújabb trükkök, legfrissebb számoknak a megmutatására, de jó alkalom arra is, hogy konferenciákat rendezünk, eszmét cseréljünk a cirkuszművészet jövőjéről.”

A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál különlegessége, hogy öt nap alatt négy különböző show-t láthat a közönség.

A fesztivál presztízse és rangja világszinten is kiemelkedő, amit a részben az alapítók, a korábbi szervezők munkája alapozott meg. A mai feladat ennek a kivételes hírnévnek a megőrzése és továbbvitele.

A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál „csodát teremtő hely”, ahol a digitális és mesterséges intelligenciával teli világban az emberek újra felfedezik a valós, emberi teljesítmény erejét. Az artisták szorgalma, kitartása és fizikai ereje lenyűgözi a közönséget, ezért a fiatal generáció körében is egyre trendibbé válik a cirkuszművészet.

A fesztiválra öt kontinensről, több mint 30 országból érkeznek fellépők, akiket több mint 500 jelentkező közül válogatnak ki szigorú zsűrizés után. 

A fesztiválon minden cirkuszi zsáner bemutatkozik, a zsonglőröktől, légtornászoktól az egyensúlyozó művészeken át az állatszámokig. Az állatos produkciók között lovak, kutyák, macskák, de idén láma is szerepel. A program rendkívül sokszínű – a görkorcsolyaszámtól a gumiasztalos produkciókig minden műfaj képviselteti magát. 

A fesztivál szellemiségét egy szóval „empátia” jellemzi. 

A logó három különböző színű kéz (sárga, barna, fehér) összefonódásával a nemzetköziség, az elfogadás, az összetartozás és az egymás iránti megértés üzenetét közvetíti – példát mutatva a világnak az együttműködés és emberi kapcsolódás értékéről, s üzenet a világnak arról, hogy mi magyarok milyen csodákra vagyunk képesek 

– mesélte Fekete Péter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu