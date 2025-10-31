Elképesztő műsorokkal várja látogatóit a Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójával, és egyben a darab rendezőjével, a Jászai Mari- díjas, érdemes művésszel, Fekete Péterrel beszélgettünk a Holle anyó cirkuszi adaptációjáról.
A történet egy klasszikus Grimm-mese újra értelmezése: az előadás két testvér különböző útjainak történetén keresztül az egyéni igazság kereséséről, egymás tiszteletéről és tanulásáról szól – nemcsak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szóló üzenettel.
A cirkuszi elemek között világszínvonalú produkciók szerepelnek: egy kilenc fős kínai lábzsonglőr csoport 60 labdával, valamint két főszereplő légtornászlány Brazíliából és Oroszországból, akik akrobatikus és színészi tehetségükkel mesélik el a történetet. A „lusta lány” karaktere új értelmet kap: nem tunya, hanem lázadó, önmagát kereső fiatal nő.
Nem mindegy, hogy az emberek lelkébe, szívébe mit teszünk. Egy olyan karácsonyi történetet kerestünk, ahol jó üzenetet tudunk küldeni
– mesélte Fekete Péter.
A rendező a cirkuszművészekből színészi képességeket is előhoz, miközben tapasztalt színművészek, – mint például Lapis Erika, Misurák Tünde és Oszvald Marika vagy Zsurzs Kati– segítik, tanítják és példát mutatnak nekik.
A mese szimbolikáját cirkuszi eszközökkel jelenítik meg: a felnőtté válás próbatételeit akrobatikus mutatványok szimbolizálják.
„Nálunk, a kút mélyén lévő világ a cirkuszi porond világa, a cirkuszi manézs világa, ahol harmónia, együttműködés és emberi összetartás uralkodik" – a különbözőségek ellenére is.
Holle anyó szerepére olyan legendás színésznőket kértek fel, mint Oszvald Marika és Zsurzs Kati.
Hihetetlen alázattal ők elvállalták, hogy az ő színészi játékukat alárendelik a cirkuszi mutatványoknak és a cirkuszi produkcióknak. Ezt csak ilyen nagy tapasztalattal bíró, rendkívül alázatos sztárművészekkel lehet végig csinálni
– mondta a darab rendezője.
„Az előadás legfőbb üzenete a család és egymás segítésének szentsége. A cirkuszi mutatványok – ahol emberek egymásra támaszkodva, bizalommal dolgoznak – ezt jelképezik. A történet arra tanít, hogy mindenki járja a saját útját, de szeretet, összetartás és egymás támogatása nélkül nem lehet boldogulni. Ez az előadás igazi, meghitt karácsonyi üzenete" – mesélte Fekete Péter.
A közönség rendkívül lelkes: teltházak, sorban álló nézők, hosszan tartó taps és álló ováció jelzi, hogy értékelik az újragondolt, üzenetekkel teli Holle anyó cirkuszi feldolgozását.
Az előadás most kiváltképp a 11–18 éves korosztályt szólítja meg de az összes generáció számára bizonyítja, hogy a cirkusz nemcsak látvány és szórakozás, hanem mély üzeneteket, érzelmeket és élethelyzeteket közvetíteni képes művészeti ág. Több mint egyszerű szórakoztatás.
A Fővárosi Nagycirkusz megeleveníti ember és állat harmóniáját, üzen a felelős állattartásról is lovasszámaival és háziállatos jeleneteivel.
E különleges, színházi zenés cirkuszi darab mellett egy másik szenzációval is vonzza a művészetek szerelmeseit, ugyanis visszatér a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál!
A 30. cirkuszfesztiválunk, amely január 7-e és 12-e között kerül megrendezésre, a világ egyik vezető cirkuszművészeti eseménye lesz
– harangozta be az eseményt a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója.
A fesztivál fő célja, hogy a cirkuszművészet nemzetközi seregszemléje és szakmai találkozója legyen. Egyszerre szolgálja világsztárok felvonulását, fiatal tehetségek bemutatását, a szakmai kapcsolatok erősítését, és a cirkuszművészet népszerűsítését.
„Több, mint 150 artistaművész lép a porondra. A fesztivál egyben verseny, a legújabb trükkök, legfrissebb számoknak a megmutatására, de jó alkalom arra is, hogy konferenciákat rendezünk, eszmét cseréljünk a cirkuszművészet jövőjéről.”
A Budapest
A fesztivál presztízse és rangja világszinten is kiemelkedő, amit a részben az alapítók, a korábbi szervezők munkája alapozott meg. A mai feladat ennek a kivételes hírnévnek a megőrzése és továbbvitele.
A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál „csodát teremtő hely”, ahol a digitális és mesterséges intelligenciával teli világban az emberek újra felfedezik a valós, emberi teljesítmény erejét. Az artisták szorgalma, kitartása és fizikai ereje lenyűgözi a közönséget, ezért a fiatal generáció körében is egyre trendibbé válik a cirkuszművészet.
A fesztiválra öt kontinensről, több mint 30 országból érkeznek fellépők, akiket több mint 500 jelentkező közül válogatnak ki szigorú zsűrizés után.
A fesztiválon minden cirkuszi zsáner bemutatkozik, a zsonglőröktől, légtornászoktól az egyensúlyozó művészeken át az állatszámokig. Az állatos produkciók között lovak, kutyák, macskák, de idén láma is szerepel. A program rendkívül sokszínű – a görkorcsolyaszámtól a gumiasztalos produkciókig minden műfaj képviselteti magát.
A fesztivál szellemiségét egy szóval „empátia” jellemzi.
A logó három különböző színű kéz (sárga, barna, fehér) összefonódásával a nemzetköziség, az elfogadás, az összetartozás és az egymás iránti megértés üzenetét közvetíti – példát mutatva a világnak az együttműködés és emberi kapcsolódás értékéről, s üzenet a világnak arról, hogy mi magyarok milyen csodákra vagyunk képesek
– mesélte Fekete Péter.
