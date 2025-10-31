Elképesztő műsorokkal várja látogatóit a Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójával, és egyben a darab rendezőjével, a Jászai Mari- díjas, érdemes művésszel, Fekete Péterrel beszélgettünk a Holle anyó cirkuszi adaptációjáról.

Fekete Péter A Fővárosi Nagycirkusz igazgatója megrendezi gyerekkorunk meséjét (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

A Fővárosi Nagycirkusz elhozza nekünk Holle anyó meséjét

A történet egy klasszikus Grimm-mese újra értelmezése: az előadás két testvér különböző útjainak történetén keresztül az egyéni igazság kereséséről, egymás tiszteletéről és tanulásáról szól – nemcsak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szóló üzenettel.

A cirkuszi elemek között világszínvonalú produkciók szerepelnek: egy kilenc fős kínai lábzsonglőr csoport 60 labdával, valamint két főszereplő légtornászlány Brazíliából és Oroszországból, akik akrobatikus és színészi tehetségükkel mesélik el a történetet. A „lusta lány” karaktere új értelmet kap: nem tunya, hanem lázadó, önmagát kereső fiatal nő.

Nem mindegy, hogy az emberek lelkébe, szívébe mit teszünk. Egy olyan karácsonyi történetet kerestünk, ahol jó üzenetet tudunk küldeni

– mesélte Fekete Péter.

A rendező a cirkuszművészekből színészi képességeket is előhoz, miközben tapasztalt színművészek, – mint például Lapis Erika, Misurák Tünde és Oszvald Marika vagy Zsurzs Kati– segítik, tanítják és példát mutatnak nekik.

Teltház a Fővárosi Nagycirkusz nézőterén (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)

Új értelmezésben mutatkozik be a Holle anyó a Fővárosi Nagycirkusz színpadán

A mese szimbolikáját cirkuszi eszközökkel jelenítik meg: a felnőtté válás próbatételeit akrobatikus mutatványok szimbolizálják.

„Nálunk, a kút mélyén lévő világ a cirkuszi porond világa, a cirkuszi manézs világa, ahol harmónia, együttműködés és emberi összetartás uralkodik" – a különbözőségek ellenére is.

Holle anyó szerepére olyan legendás színésznőket kértek fel, mint Oszvald Marika és Zsurzs Kati.

Hihetetlen alázattal ők elvállalták, hogy az ő színészi játékukat alárendelik a cirkuszi mutatványoknak és a cirkuszi produkcióknak. Ezt csak ilyen nagy tapasztalattal bíró, rendkívül alázatos sztárművészekkel lehet végig csinálni

– mondta a darab rendezője.

A Fővárosi Nagycirkusz elkápráztatja a nézőket (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)

Új értelmet ad a mesének a Fővárosi Nagycirkusz

„Az előadás legfőbb üzenete a család és egymás segítésének szentsége. A cirkuszi mutatványok – ahol emberek egymásra támaszkodva, bizalommal dolgoznak – ezt jelképezik. A történet arra tanít, hogy mindenki járja a saját útját, de szeretet, összetartás és egymás támogatása nélkül nem lehet boldogulni. Ez az előadás igazi, meghitt karácsonyi üzenete" – mesélte Fekete Péter.