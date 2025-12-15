Tragédia: megbeszélés közben holtan esett össze a neves magyar fogathajtó

Gyászba borult a fogathajtó és a lovas sportvilág, miután tragikus körülmények között vesztették el egyik nagyra becsült és mélyen tisztelt tagjukat, Cs. István. A magyar férfi tragikus körülmények között hunyt el: éppen a fogathajtók éves értékelőjén ült tizenhét kollégájával, és egyben szívbéli jóbarátjával, amikor egyik pillanatról a másikra eszméletlenül csuklott össze.

Mint azt a szörnyűség perceit átélő barátai elmondták: a történtek minden előzmény nélkül, sokkoló gyorsasággal következtek be. A férfi egyik pillanatban még vidáman mesélt jövőbeli terveiről és a bajnokságról, nem sokkal később pedig már pánik és káosz uralkodott a teremben. Mint azt a fogathajtók is elmondták: egy ilyen tragédiára nem lehetett előre felkészülni:

Cs. Isti fogathajtó kollégánk hazament az égi hazába. Arra, hogy egy család egyik percről a másikra elveszítse a szerettét, minden előjel nélkül, nem lehet felkészülni

- írta szomorúan bejegyzésében a Székelyföldi Lovas Ünnep csoportja. Mint kiderült, István éppen velük tartott megbeszélést, amikor a szemük láttára összecsuklott:

- December 12-én, 16 órától tartottuk a Székelyföldi fogathajtó bajnokság kiértékelőjét. Isti jókedvű volt, és határozottan kijelentette, hogy részt vesz a 2026-os bajnokságban is. Ahogy mondta: még nem tudom, hogy egyes vagy kettes fogattal jövök. Ez körülbelül 16 óra 40 perckor hangzott el. Tizenheten ültünk ott, hallgattuk egymást, beszélgettünk… Majd elkezdődött az, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie, 16:51-kor mentőt hívtunk Istihez - meséltek a szörnyű percekről. Az őt körül ülő barátok egy emberként ugrottak rémülten Istvánhoz, akit minden erejükkel próbáltak megmenteni. Sokáig reménykedtek, a mentősöknek ugyanis még sikerült a fogathajtót kórházba vinni:

A kollégák által végzett újraélesztés reményt adott: jön a mentő, jönnek a szakemberek. A baj azonban óriási volt. A gyergyószentmiklósi kórházban küzdöttek az életéért. De az élet nagy könyvében ezúttal más volt megírva. 18:20 után István hazament

- tették hozzá összetörten. Mint mondták, az egész sportág és emberek százai is egy emberként gyászolja Istvánt:

A családját ért sokk és veszteség valódi mélységét csak azok érthetik meg igazán, akik már átéltek hasonló fájdalmat. Számukra István elvesztése egy életre szóló hiány. De számunkra, fogathajtók számára is az. Hiányozni fog a mosolya, az észrevételei, a bajtársiassága, a lovas barátsága. Szegényebbek lettünk. Emlékét őriznünk kell – ahogyan ő is tenné, ha a helyzet fordított lenne

- szögezték le.