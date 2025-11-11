Most jött: holtan esett össze egy férfi a Corvin Plázán, mindent elleptek a mentők

A Bors információi szerint lezárták a Corvint, miután a mentőegységek nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy újraélesszenek egy embert a bejárat közelében.
Amint több részletet megtudunk, frissítjük cikkünknek.
Frissítés: a Bors úgy tudja sikerrel járt az újraélesztés, megmentették a férfi életét.
