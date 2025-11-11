Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Most jött: holtan esett össze egy férfi a Corvin Plázán, mindent elleptek a mentők

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 11:16 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 11:38
Nagy erőkkel folyik az életmentés a Corvinnál.
A Bors információi szerint lezárták a Corvint, miután a mentőegységek nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy újraélesszenek egy embert a bejárat közelében. 

Amint több részletet megtudunk, frissítjük cikkünknek. 

Frissítés: a Bors úgy tudja sikerrel járt az újraélesztés, megmentették a férfi életét. 

 

