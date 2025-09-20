"Szerette a munkáját, igazi rendőr volt" – Nyílt utcán csuklott össze a budaörsi nyomozó, százak gyászolják Pétert

Csütörtöki (szeptember 18.) este óta összetörten gyászol a Budaörsi Rendőrkapitányság: aznap ugyanis sokkoló módon vesztették el szeretett kollégájukat, a mindössze 38 éves elismert nyomozót és rendőr zászlóst, R. Pétert. A férfi ugyanis csupán csak hazafelé indult egy átlagos szolgálati nap után, amikor egyik pillanatról a másikra rosszul lett és összecsuklott a nyílt utcán.

Péter azon a tragikus napon is a családjához sietett haza, mint minden áldott nap. Miután összecsuklott, azonnal segítséget hívtak hozzá, de már hiába: a mentők emberfeletti munkájának dacára sem lehetett megmenteni. Péter halála után az egész rendőrtársadalom összetört. Úgy tudjuk, hogy a férfi közkedvelt volt kollégái között, emellett nyomozóként is elismerést szerzett magának: számos ügyben működött közre. A zsaruk, polgárőrök és a rendőrkapitányságok egy emberként gyászolják kollégájukat, többen szívszaggató sorokkal búcsúzta tőle.

– írta búcsúposztjában a biatorbágyi-herceghalmi polgárőrség. Mint mondták, miután összeesett, a férfihez több kolléga is odarohant, akik könnyes szemmel próbáltak mindent megtenni azért, hogy Pétert visszahozzák az életbe, a várva várt csoda azonban nem jött el:

Az utcán lett rosszul és hiába volt a gyors orvosi ellátás, már nem lehetett rajta segíteni. A bejelentést követően minden szolgálatban lévő rendőr, polgárőr azonnal helyszínre indult, hátha tudnak valamit még tenni. Fátyolos szemmel, szótlanul segítettek a mentőszolgálat munkatársainak, imádkozva a csodáért, de a csoda nem érkezett Péter a helyszínen elhunyt

– tették hozzá szomorúan. A biatorbágyiak szerint Péter vérbeli zsaru volt, aki imádta a munkáját:

– Péter nagyon szerette a munkáját, igazi rendőr volt. Hivatása volt másokon segíteni. Hozzánk kapcsolódóan, több biatorbágyi bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt. Most már az égi rendőrséget segíti, de biztosan mosolyogva tekint vissza ránk és már fentről segíti a munkánkat. Nyugodj békében, Péter, nem fogunk elfelejteni. Ezúton is szeretnénk részvétünk kifejezni a családjának – zárták soraikat.



