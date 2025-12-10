Brutális baleset történt: együtt vesztette életét anya és egyéves kislánya

Egy 29 éves anya, Ivana Balistreri és alig egyéves kislánya, Lilliana december 2-án életét vesztette egy kaliforniai tömegbalesetben, mindössze két héttel a kislány második születésnapja előtt. A tragédiáról Ivana összetört családja beszélt, akik egyelőre képtelenek felfogni a borzasztó veszteséget.
A baleset a San Jose-i Highway 87 északi szakaszán történt, nem sokkal 11 óra előtt. A négy érintett jármű – két Tesla, egy Lexus és egy Toyota Sienna –, olyan erővel csapódott egymásba, hogy a Teslák kigyulladtak, és lángba borították a Lexust, amelyben Ivana, a kislánya és a vőlegénye, Zach Martins utazott. Zach kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet, a szeretteit azonban már képtelen volt kimenteni a tűzből.
A hatóságok szerint sem alkohol, sem drog nem játszott szerepet a balesetben: az okokat egyelőre még vizsgálják.
A legnehezebb az egészben az, hogy fogalmunk sincs, pontosan mi történt. Mi vette el tőlünk Ivanát és Lillianát?
– tette fel a kérdést Ivana nővére, Francesca.
A család azonnal értesítést kapott a balesetről: Ivana és Francesca, Benedetta telefonon keresztül, mire az édesapjuk rögvest a helyszínre rohant, ám a rendőrök nem engedték a roncsok közelébe, és a kórházba irányították. A szülők ezután a kórházba siettek, ahol Zachtől tudták meg a lesújtó hírt: Ivana és a kislány nem élte túl a balesetet.
Ivana egy nagyon összetartó, olasz családban nőtt fel, három testvérével együtt, akik szerint mindig is egy gondoskodó, szeretetteljes és rendkívül inspiráló személyiség volt. Egyikük, Rosie, aki depresszióval küzd, úgy fogalmazott:
Mindig ő tartotta bennem lelket. Felhívott, elvitt sétálni, nem hagyta, hogy bezárkózzam.
A nőnek szerepe volt abban is, hogy 18 év után végre kislány született a családba. Lilliana mindenkit elbűvölt:
Ő volt a család napsugara. Mindannyian imádtuk őt
– mesélte el Francesca a People magazinnak.
Ivana a kislánya születése után még sugárzóbb lett. Vőlegényével, Zachkel három évig voltak együtt, és bár még nem tűzték ki az esküvő dátumát, a férfi teljes jogú családtagnak számított.
A család egy GoFundMe-gyűjtést indított: december 9-ére már több mint 100 ezer dollár (32,976,000 forint) adomány érkezett be. Abban bíznak, hogy a nyilvánossághoz fordulva előkerülhet bármilyen felvétel vagy információ, ami segíthet nekik megérteni, mi vezetett a végzetes balesethez. A Balistreri család számára jelenleg egy dolog számít igazán: méltó módon meggyászolni Ivana és Lilliana elvesztését, azt a két életet, amelyekről egy szempillantás alatt fosztották meg őket.
