Összetört a szíve: Évekbe telt, mire ismét rátalált szerelmére - mindent tönkretett egy lesújtó diagnózis

Caroline Derrick-Gray modellként dolgozott, amikor először meglátta Nicket. Szeretett férjét végül az elektronikus cigaretta miatt kellett eltemetnie.
A pár a kilencvenes évek elején járt, mielőtt Nick szakított. 2013-ban újra felvette a kapcsolatot Carolinnal, hogy bocsánatot kérjen, majd küldött neki egy David Bowie CD-t születésnapjára.
Caroline elmondta, hogy barátai figyelmeztették Nickre, de hónapokkal később szerelme már térdre ereszkedve kérte meg a kezét. A lány azonnal igent mondott - egyetlen feltétellel: hogy Nick leszokik a dohányzásról.
Caroline apját dohányzás miatti szívrohamban veszítette el, ezért nem szerette volna, hogy ez újra megtörténjen. Nick ekkor kezdett el elektronikus cigarettát szívni.
A pár nyolc évet töltött együtt, élvezve a házasságot. Gyakran sétáltak és kempingeztek a délnyugati tengerparti ösvényeken, és Dorsetben építették fel új életüket.
Nick egy erős, fitt férfi volt. Szolgált a seregben, három maratont futott, és kétszer kerékpárral járta be Kanadát. Volt egy igazi kisugárzása
- mondta Caroline.
2023 december 8-án, pénteken Nick vért kezdett köhögni. Háziorvosa közölte vele, hogy valószínűleg mellkasi fertőzése van, antibiotikumot írt fel, és ágynyugalmat javasolt. A következő hétre Nick legyengült és légszomjjal küzdött, ezért visszament a háziorvosához, aki egyenesen a kórházba küldte.
Azt mondták nekem: 'A férje nagyon rossz állapotban van. Ez nagyon komoly.' Elmesélték, hogy az e-cigaretta a felelős
- emlékszik vissza Caroline.
Caroline-t figyelmeztették, hogy férjének nincs sok ideje, így ha valamit el szeretne mondani neki, most tegye meg. Nick csoda szerűen összeszedte magát, és december 21-én hazaengedték.
Néhány napot csendesen töltöttek, arról beszélgettek, hogy mikor mehet vissza dolgozni, és karácsonyi ebédre sült bárányt fogyasztottak. Az orvosok figyelmeztetései ellenére Caroline továbbra is hitt a felépülésében.
Nick is hitt. Tudtuk, hogy nagyon beteg, de terveket szőttünk a jövőre nézve. Azt mondta: 'Mire eljön a születésnapom, június 21-én, az a célom, hogy visszatérjek a munkába.'
Nick újabb vért köhögött fel, és hajnali 4-kor felébresztette Caroline-t, hogy elmondja neki, valami nincs rendben. Miután egy nagy vérrögöt fedezett fel a WC-ben, a nő azonnal visszavitte a kórházba.
December 29-én késő este Caroline szívszorító hívást kapott:
Épp a kanapén aludtam, amikor Nick kifulladva felhívott a kórházi ágyából. Bekiabált a telefonba: 'Nem fogom túlélni, szeretlek!', és a telefon lemerült
- mondta Caroline a Metro-nak. Mire a kórházba ért, férje ágyát már mentősök vették körül, és azt a lesújtó hírt kapta, hogy a férje nem élte túl.
Nick halotti anyakönyvi kivonata szerint tüdőgyulladás okozta szívrohamban halt meg, míg az orvosi dokumentációjában „feltehetően vape-pel összefüggő tüdőgyulladás” szerepel.
Caroline tavaly karácsonykor bezárkózott, és hagyta, hogy a világ nélküle ünnepeljen. Idén még nem döntötte el, mit tegyen, szerinte önkéntesként fog dolgozni.
