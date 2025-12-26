Összetört a szíve: Évekbe telt, mire ismét rátalált szerelmére - mindent tönkretett egy lesújtó diagnózis

Caroline Derrick-Gray modellként dolgozott, amikor először meglátta Nicket. Szeretett férjét végül az elektronikus cigaretta miatt kellett eltemetnie.

Leszokott a dohányzásól, elektronikus cigaretta okozta a férfi halálát / Illusztráció: Unsplash

A pár a kilencvenes évek elején járt, mielőtt Nick szakított. 2013-ban újra felvette a kapcsolatot Carolinnal, hogy bocsánatot kérjen, majd küldött neki egy David Bowie CD-t születésnapjára.

Caroline elmondta, hogy barátai figyelmeztették Nickre, de hónapokkal később szerelme már térdre ereszkedve kérte meg a kezét. A lány azonnal igent mondott - egyetlen feltétellel: hogy Nick leszokik a dohányzásról.

Caroline apját dohányzás miatti szívrohamban veszítette el, ezért nem szerette volna, hogy ez újra megtörténjen. Nick ekkor kezdett el elektronikus cigarettát szívni.

A pár nyolc évet töltött együtt, élvezve a házasságot. Gyakran sétáltak és kempingeztek a délnyugati tengerparti ösvényeken, és Dorsetben építették fel új életüket.

Nick egy erős, fitt férfi volt. Szolgált a seregben, három maratont futott, és kétszer kerékpárral járta be Kanadát. Volt egy igazi kisugárzása

- mondta Caroline.

Elektronikus cigaretta tette tönkre életüket

2023 december 8-án, pénteken Nick vért kezdett köhögni. Háziorvosa közölte vele, hogy valószínűleg mellkasi fertőzése van, antibiotikumot írt fel, és ágynyugalmat javasolt. A következő hétre Nick legyengült és légszomjjal küzdött, ezért visszament a háziorvosához, aki egyenesen a kórházba küldte.

Azt mondták nekem: 'A férje nagyon rossz állapotban van. Ez nagyon komoly.' Elmesélték, hogy az e-cigaretta a felelős

- emlékszik vissza Caroline.

Caroline-t figyelmeztették, hogy férjének nincs sok ideje, így ha valamit el szeretne mondani neki, most tegye meg. Nick csoda szerűen összeszedte magát, és december 21-én hazaengedték.

Néhány napot csendesen töltöttek, arról beszélgettek, hogy mikor mehet vissza dolgozni, és karácsonyi ebédre sült bárányt fogyasztottak. Az orvosok figyelmeztetései ellenére Caroline továbbra is hitt a felépülésében.

Nick is hitt. Tudtuk, hogy nagyon beteg, de terveket szőttünk a jövőre nézve. Azt mondta: 'Mire eljön a születésnapom, június 21-én, az a célom, hogy visszatérjek a munkába.'

Karácsony után jött a tragédia

Nick újabb vért köhögött fel, és hajnali 4-kor felébresztette Caroline-t, hogy elmondja neki, valami nincs rendben. Miután egy nagy vérrögöt fedezett fel a WC-ben, a nő azonnal visszavitte a kórházba.