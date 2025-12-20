Gyakoribb, mint hinnéd: végzetes következménye van a vér- és oxigénhiánynak

Az üszkösödés leggyakrabban a lábujjakon, a lábon vagy a kézen jelenik meg, különösen olyan embereknél, akiknek keringési zavaraik, cukorbetegségük vagy súlyos fertőzéseik vannak. Amikor a szövetek nem kapnak oxigént, szövetelhalás következik be, a folyamatot pedig baktériumok is súlyosbíthatják. Az üszkösödés nem csupán helyi probléma: kezeletlenül vérmérgezéshez és életveszélyes szövődményekhez vezethet.
A szakértők szerint az üszkösödés kialakulásának fő oka a tartósan elégtelen vérkeringés. Ha a vér nem jut el a végtagokba, a szövetek oxigénhiányt szenvednek, majd elhalnak. Ezt leggyakrabban érszűkület, cukorbetegség, vérrögképződés vagy sérülés okozza. A dohányzás különösen jelentős kockázati tényező, mert rontja a perifériás erek keringését. Két fő formát különböztetünk meg:
A nedves gangréna kiemelten veszélyes, mert a baktériumok a szövetek között gyorsan terjednek, és vérmérgezést okozhatnak. Sérülések, égési sebek, fagyás, műtéti szövődmények vagy erős immunrendszeri gyengülés mind növelik a kockázatot.
A tünetek típustól függően eltérők lehetnek, de a legjellemzőbb figyelmeztető jelek:
A száraz üszkösödés esetén a bőr kemény, száraz, fekete színűvé válik, míg a nedves forma duzzadt, puhább, fertőzésre utaló tünetekkel kísért. A szakértők szerint az érzéketlenség sokszor a súlyos szövetkárosodás egyik legkorábbi jele, ezért nem szabad megvárni, amíg a bőr látványosan elszíneződik.
A diagnózis fizikális vizsgálaton, vérvizsgálaton, érultrahangon vagy képalkotó eljárásokon alapul. A cél annak megállapítása, hogy mennyire súlyos a keringési zavar, van-e fertőzés, és még megmenthetők-e az érintett szövetek.
Az üszkösödés kezelése sürgős orvosi feladat. A terápia típusa attól függ, hogy van-e fertőzés, milyen súlyos a szövetkárosodás és helyreállítható-e a vérkeringés. A legfontosabb kezelési módok:
A kezelés része lehet hiperbár oxigénterápia is, amely segíti a szövetek oxigénellátását és gátolja a baktériumok szaporodását. A szakértők kiemelik: minél korábban indul a kezelés, annál nagyobb az esély a végtag megmentésére.
A megelőzés alapja a keringés védelme. A dohányzás abbahagyása, a cukorbetegség megfelelő kezelése, a vérnyomás és a koleszterinszint rendezése mind kulcsfontosságú. A lábak rendszeres ellenőrzése, a kényelmes lábbeli és a bőr jó állapotának fenntartása különösen fontos cukorbetegek számára, akiknél a gangréna kockázata többszörös.
A lényeg néhány mondatban
Az üszkösödés rendkívül súlyos állapot, amely gyorsan terjedhet és életveszélyes szövődményekhez vezethet, ha nem kezelik időben. A korai tünetek felismerése, az azonnali orvosi ellátás és a vérkeringés helyreállítása döntő szerepet játszik a gyógyulásban. A megfelelő gondozás és a kockázati tényezők – például dohányzás vagy cukorbetegség – kontrollálása jelentősen csökkenti az üszkösödés kialakulásának esélyét.
