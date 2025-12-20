Gyakoribb, mint hinnéd: végzetes következménye van a vér- és oxigénhiánynak

Az üszkösödés leggyakrabban a lábujjakon, a lábon vagy a kézen jelenik meg, különösen olyan embereknél, akiknek keringési zavaraik, cukorbetegségük vagy súlyos fertőzéseik vannak. Amikor a szövetek nem kapnak oxigént, szövetelhalás következik be, a folyamatot pedig baktériumok is súlyosbíthatják. Az üszkösödés nem csupán helyi probléma: kezeletlenül vérmérgezéshez és életveszélyes szövődményekhez vezethet.

Az üszkösödés kezeletlenül vérmérgezéshez és életveszélyes szövődményekhez vezethet / Fotó: Creative Endeavors / Shutterstock

Mi okozza az üszkösödést és kik tartoznak a legnagyobb kockázatú csoportba?

A szakértők szerint az üszkösödés kialakulásának fő oka a tartósan elégtelen vérkeringés. Ha a vér nem jut el a végtagokba, a szövetek oxigénhiányt szenvednek, majd elhalnak. Ezt leggyakrabban érszűkület, cukorbetegség, vérrögképződés vagy sérülés okozza. A dohányzás különösen jelentős kockázati tényező, mert rontja a perifériás erek keringését. Két fő formát különböztetünk meg:

száraz üszkösödés, amely lassan alakul ki a rossz keringés miatt, és a szövetek lassan elszáradnak, megfeketednek;

nedves üszkösödés, amelyet fertőzés súlyosbít, és gyors lefolyású, bűzös, duzzadt, fájdalmas elváltozással jár.

A nedves gangréna kiemelten veszélyes, mert a baktériumok a szövetek között gyorsan terjednek, és vérmérgezést okozhatnak. Sérülések, égési sebek, fagyás, műtéti szövődmények vagy erős immunrendszeri gyengülés mind növelik a kockázatot.

Az üszkösödés tünetei és a diagnózis felállítása

A tünetek típustól függően eltérők lehetnek, de a legjellemzőbb figyelmeztető jelek:

hideg, elszíneződött (kékes, lilás, fekete) bőr, bár ez utalhat más kondícióra,

fájdalom vagy később teljes érzéketlenség,

duzzanat, szivárgó váladék, kellemetlen szag,

láz vagy rossz általános állapot fertőzés esetén.

A száraz üszkösödés esetén a bőr kemény, száraz, fekete színűvé válik, míg a nedves forma duzzadt, puhább, fertőzésre utaló tünetekkel kísért. A szakértők szerint az érzéketlenség sokszor a súlyos szövetkárosodás egyik legkorábbi jele, ezért nem szabad megvárni, amíg a bőr látványosan elszíneződik.

A diagnózis fizikális vizsgálaton, vérvizsgálaton, érultrahangon vagy képalkotó eljárásokon alapul. A cél annak megállapítása, hogy mennyire súlyos a keringési zavar, van-e fertőzés, és még megmenthetők-e az érintett szövetek.