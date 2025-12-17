Mellkasi fertőzésre gyanakodott – órákkal később családja körében halt meg az édesanya

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a mindössze 41 éves édesanya, Jenny Ross, aki azt hitte, csupán egy egyszerű mellkasi fertőzés kezdeti tüneteit érzi. Néhány órával később azonban már az életéért küzdött, estére pedig családja körében életét vesztette.

Családja körében ment el az anya.

Fotó: Unsplash

Az anya váratlanul lett beteg

Az ötgyermekes édesanya december 10-én szólt családjának arról, hogy rosszul érzi magát, és úgy gondolja, kezd megbetegedni. Másnap azonban, amikor egyik lánya betegség miatt korábban hazament az iskolából, a család hiába próbálta elérni Jennyt. Az asszonyt végül eszméletlenül találták meg az ágyában.

A kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték. Állapota azonban rohamosan romlott, és még aznap este, szerettei körében elhunyt. Jenny öt gyermeket hagyott hátra.

Sógornője, Kirsty Dean megrendülten beszélt róla. Elmondása szerint Jenny „felejthetetlen” édesanya volt, aki mindenek felett a gyermekeinek élt.

„Nagyszerű anya volt. A gyerekeken most is látszik, mennyi szeretetet kaptak – ösztönösen ölelnek, ragaszkodnak, mert így nevelték őket”

– fogalmazott.

A családot különösen sokkolta, milyen gyorsan történt minden.

„Kedden még ott volt a legkisebb fia iskolai műsorán, csütörtökön pedig már nem élt”

– mondta Kirsty.

Jenny közismerten hangos, barátságos, életvidám személyiség volt. Nem vezetett autót, gyalog járt mindenhova, és szinte mindenkit ismert a környéken.

„Megállt beszélgetni, nevetni, kapcsolatot teremteni. Szerethető, nyitott ember volt”

– emlékezett vissza sógornője.

A Mirror információi szerint halálát tüdőgyulladás és vérmérgezés (szepszis) okozta, ami rendkívül gyors állapotromláshoz vezetett.

A család a tragédia után adománygyűjtést indított a gyerekek és Jenny unokája, Lake támogatására. A GoFundMe-oldalon megható sorokkal búcsúztak tőle, kiemelve, hogy Jenny energiája betöltötte a teret, nevetése és szeretete pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

„A gyermekei voltak az egész világa. Most mindannyian egy olyan világban próbálnak továbblépni, amely fájdalmasan csendes nélküle”

– írták.