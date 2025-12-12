Videón a vérfagyasztó pillanatok: rosszkor nyílt ki az ejtőernyő, fennakadt a gép szárnyán az ugró

Sokkoló felvétel látott napvilágot Ausztráliából azok után, hogy egy ejtőernyős ugrása nagyon rosszul sült el, miután a tartalékernyője még a kiugrás előtt kinyílt, és fennakadt a repülőgép szárnyán. A férfi egy 16 fős formáció tagja volt, ő volt az első, aki kb. 4.500 méter magasságból a mélybe vetette magát Mission Beach felett. A rémisztő videón jól látszik, hogy a tartalékernyő beakadása miatt a férfi csak lógott a levegőben, arról nem is beszélve, hogy magával sodorta egy másik társát is, akinek szerencsére azonban rendesen kinyílt az ejtőernyője. A történtek miatt az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) vizsgálatot indított ,és megállapították a riadalmat az okozta, hogy a tartalékernyő nyitókarja beakadt a szárny fékszárnyába, ezért nyílt ki.

Fennakadt a tartalék ejtőernyő a gép szárnyán: életveszélybe került az ugró Fotó: unsplash

Fennakadt a tartalék ejtőernyőjével a gép szárnyán

A pilóta érezte, hogy a vezérlés vibrál, és azt hitte, a gép átbukott. Ekkor közölték vele, hogy egy ejtőernyős lóg a repülőgépről. Amíg a többiek kiugrottak, a fennakadt ugró elővette a vágókését, és elkezdte elvágni a tartalékernyő zsinórjait, hogy kiszabadítsa magát. Ezt követően pedig szabad esésben zuhanva ki tudta végül nyitni a főernyőjét, és biztonságban földet ért, bár a baleset pillanatában megsérült.

Egy vágókés hordása, bár nem előírás, életmentő lehet egy idő előtti tartalékernyő-nyílás esetén

– jegyezte meg Angus Mitchell, az ATSB főbiztosa a már-már csodával határos megmenekülés kapcsán.

Ha nem tudta volna elvágni a zsinórokat, az ejtőernyős sokkal rosszabbul járhatott volna

– idézte őt a LadBible.