Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a vérfagyasztó pillanatok: rosszkor nyílt ki az ejtőernyő, fennakadt a gép szárnyán az ugró

ejtőernyő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 21:00
balesetejtőernyős ugrás
Drámai ugrást rögzítettek. Rossz ejtőernyő nyílt ki, az ugró az életével is fizethetett volna.
B. V.
A szerző cikkei

Sokkoló felvétel látott napvilágot Ausztráliából azok után, hogy egy ejtőernyős ugrása nagyon rosszul sült el, miután a tartalékernyője még a kiugrás előtt kinyílt, és fennakadt a repülőgép szárnyán. A férfi egy 16 fős formáció tagja volt, ő volt az első, aki kb. 4.500 méter magasságból a mélybe vetette magát Mission Beach felett. A rémisztő videón jól látszik, hogy a tartalékernyő beakadása miatt a férfi csak lógott a levegőben, arról nem is beszélve, hogy magával sodorta egy másik társát is, akinek szerencsére azonban rendesen kinyílt az ejtőernyője. A történtek miatt az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) vizsgálatot indított ,és megállapították a riadalmat az okozta, hogy a tartalékernyő nyitókarja beakadt a szárny fékszárnyába, ezért nyílt ki. 

Fennakadt a tartalék ejtőernyő a gép szárnyán: életveszélybe került az ugró
Fennakadt a tartalék ejtőernyő a gép szárnyán: életveszélybe került az ugró Fotó: unsplash

Fennakadt a tartalék ejtőernyőjével a gép szárnyán

A pilóta érezte, hogy a vezérlés vibrál, és azt hitte, a gép átbukott. Ekkor közölték vele, hogy egy ejtőernyős lóg a repülőgépről. Amíg a többiek kiugrottak, a fennakadt ugró elővette a vágókését, és elkezdte elvágni a tartalékernyő zsinórjait, hogy kiszabadítsa magát. Ezt követően pedig szabad esésben zuhanva ki tudta végül nyitni a főernyőjét, és biztonságban földet ért, bár a baleset pillanatában megsérült.

Egy vágókés hordása, bár nem előírás, életmentő lehet egy idő előtti tartalékernyő-nyílás esetén

– jegyezte meg Angus Mitchell, az ATSB főbiztosa a már-már csodával határos megmenekülés kapcsán.

Ha nem tudta volna elvágni a zsinórokat, az ejtőernyős sokkal rosszabbul járhatott volna

– idézte őt a LadBible.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu