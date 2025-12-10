Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló felvételek: A körforgalom felett repült át egy autó

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 13:25
körforgalomtűzoltó
Sokkoló látványban volt része a nagyváradi autósoknak. Egy férfi a körforgalom felett repült el, sokkot kapott a szervezete.

A körforgalom felett repült át egy autó Nagyváradon, az incidenst egy kamera is felvette. A szerencsétlenül járt autó végül egy benzinkút kertjében állt meg. 

A sofőr sokkot kapott, ezért a körforgalom felett szó szerint átrepült.
A sofőr sokkot kapott, ezért a körforgalom felett szó szerint átrepült.
Fotó: TikTok/Maszol

Körforgalom felett repült egy autó, sokkot kapott a sofőr

Megdöbbentő közúti baleset következett be szerdán este Nagyváradon. Egy személygépkocsi akkora sebességgel hajtott be egy Észak-Őssi negyedbeli körforgalomba, hogy a szó szoros értelmében elszállt, átrepült a körforgalom és két személygépkocsi fölött - olvasható a Maszol.ro cikkében.  

Az autó sofőrje beszorult a járműbe, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az 55 éves sofőr szerencsésen, könnyebb és közepes sérülésekkel megúszta a balesetet. A helyszíni ellátás után kórházba szállították kivizsgálásra. 

@maszol.ro ⚠Repülő autó⚠️ 💥A körforgalomban repült át egy jármű, több másik felett. A sofőrnek szerencsére nincs komoly baja, roham okozta a balesetet. Videó forrása: Bihor Online #Maszol #ErdélyiHírek #Baleset #Nagyvárad #Közlekedés ♬ original sound - Maszol

Az eddigi információk szerint a rendőrség megállapította, hogy a gépjárművezető nem volt alkohol hatása alatt a baleset idején, és más tudatmódosító szereket sem találtak a szervezetében. Sajtóértesülések szerint a sofőr cukorbeteg, aki sokkot kapott a volán mögött, emiatt nem tudott megfelelően reagálni az előtte lévő forgalmi helyzetre.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu