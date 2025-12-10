Sokkoló felvételek: A körforgalom felett repült át egy autó

A körforgalom felett repült át egy autó Nagyváradon, az incidenst egy kamera is felvette. A szerencsétlenül járt autó végül egy benzinkút kertjében állt meg.
Megdöbbentő közúti baleset következett be szerdán este Nagyváradon. Egy személygépkocsi akkora sebességgel hajtott be egy Észak-Őssi negyedbeli körforgalomba, hogy a szó szoros értelmében elszállt, átrepült a körforgalom és két személygépkocsi fölött - olvasható a Maszol.ro cikkében.
Az autó sofőrje beszorult a járműbe, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az 55 éves sofőr szerencsésen, könnyebb és közepes sérülésekkel megúszta a balesetet. A helyszíni ellátás után kórházba szállították kivizsgálásra.
Az eddigi információk szerint a rendőrség megállapította, hogy a gépjárművezető nem volt alkohol hatása alatt a baleset idején, és más tudatmódosító szereket sem találtak a szervezetében. Sajtóértesülések szerint a sofőr cukorbeteg, aki sokkot kapott a volán mögött, emiatt nem tudott megfelelően reagálni az előtte lévő forgalmi helyzetre.
