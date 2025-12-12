Rákkal diagnosztizálták a tinédzsert egy lila folt miatt – most egy igazi csodát ünnepel

A 19 éves Frankie-Ella Lloyd, aki két éve még élet-halál harcot vívott a leukémiával, ma már egy „orvosi csodát” ünnepel: első gyermekét várja. A Chelmsfordból származó fiatal nő 2021 szeptemberében, mindössze 15 évesen kapta meg a diagnózist: akut limfoblasztos leukémia (ALL), miután az állkapcsa jobb oldalán duzzanat jelent meg, és lila, piros és fekete pöttyöket vett észre a lábán.

Évekkel a diagnózis után most átéli a csodát a fiatal lány / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A diagnózis a múlté: csoda történt a lánnyal

A diagnózis után egy nappal már kemoterápiát kapott, amelyet fájdalmasnak és kimerítőnek nevezett. Több mint két kezelést követően 2023 decemberében rákmentesnek nyilvánították.

A kezelések azonban hatással voltak a termékenységére, és az orvosok azt mondták neki, hogy természetes úton szinte biztosan nem eshet teherbe. Ennek ellenére idén májusban kiderült: kisbabát vár.

Frankie-Ella ma már 35 hetes kismama, aki január elejére várja a kislányát.

Nem tudom, hogy a testem hogyan bírja mindezt, miután olyan sok mindent átélt. Egészen hihetetlen, a specialistám is azt mondta, ez orvosi csoda

– mesélte.

A terhesség azonban korántsem könnyű a lány számára: erős fájdalmai és rosszullétei vannak, és a több mint két évnyi kemoterápia után fizikailag is visszaesést tapasztal. Ettől függetlenül kimondhatatlanul boldog:

„Azt mondták, nem lehet gyerekem. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer anya leszek. Ez lehet az egyetlen esélyem.

A fiatal nő élete korábban teljesen a feje tetejére állt a betegség alatt: nem tudta letenni a vizsgáit, sok barátjától eltávolodott, és hosszú hónapokra ágyhoz kötve élt. A húgával, a 17 éves Louisa-Mayjel ellenben nagyon szoros, megtörhetetlen kötelék alakult ki.

Frankie-Ella a kezelések alatt több mint 28 gerincbe adott beavatkozáson esett át, ami miatt most kiemelten magas kockázatú kismamának számít. Hetente kétszer végeznek a vizsgálatokat, és külön szülési tervet készítenek a számára - írja a Mirror.

A család augusztus 2-án tartotta a nem felfedő bulit, ahol megtudták, hogy egy kislány érkezik. Frankie-Ella édesanyja, Victoria Macdonald így nyilatkozott:

A legnehezebb időszakon mentünk keresztül, de most erősebbek vagyunk, mint valaha. Alig várjuk, hogy megérkezzen ez a kis csoda.

Frankie-Ella pedig így tekint a jövőbe: