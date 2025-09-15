Chris Sibsonnál a tünetek elemzése és vizsgálatok után cukorbetegséget diagnosztizáltak. Mivel egészségesen étkezett, sportolt, teljesen ledöbbent a hír hallatán, mégis szedni kezdte a gyógyszereit. Tíz nappal később jött csak rá, hogy valójában már csak néhány hónapja van hátra.

Cukorbetegség tünetét észlelve diagnosztizálták – valójában pár hete volt hátra az apukának

Az édesapa cukorbetegsége valójában más volt

A 48 éves apuka 2024 májusában fordult orvoshoz, miután hirtelen fogyni kezdett. A londoni férfi, így emlékszik vissza:

Körülbelül 5 kilót fogytam 6 hét alatt, miközben nem is próbálkoztam. Folyamatosan fáradt voltam, de egy kis szundikálás után mindig jobban lettem. A feleségem aggódott, ezért mentem el orvoshoz.

Először cukorbetegséggel diagnosztizálták, de sem 1-es, sem 2-es típusú, sőt, még prediabéteszes tünetei sem voltak. Bár furcsállta, mégis elkezdte szedni a gyógyszereit, amitől még rosszabbul lett.

Szerencséjének tartja, hogy egy másik orvos daganatra is akarta őt tesztelni és sajnos igaza is lett: Chrisnél hasnyálmirigyrákot találtak. Pénteken vették le a mintát, és hétfőn hívták fel, de addigra Chris már sejtette, mi történt. A daganatot azonnal eltávolították, és 12 kemoterápiás kezelést írtak fel számára.

Három hétig voltam beteg, minden egyes kemoterápia után. Hányinger, hasmenés, székrekedés, fáradtság… minden jött.

Chris nem volt szerencsés: 6 hónappal a kezelések után a rák visszatért, és agresszív természete miatt már nem volt műthető. A daganat a nyirokcsomóira is átterjedt, így most kemoterápia és sugárkezelés kombinációját kapja - írja a The Sun.

A hasnyálmirigyrák leggyakoribb tünetei:

Puffadás

Fájdalom (általában a hasban vagy a hátban)

Emésztési problémák

Sárgaság

Hasmenés vagy székrekedés

Megmagyarázhatatlan fogyás

Vérrög okozta duzzanat vagy fájdalom

Hirtelen kialakuló cukorbetegség

Chris szerint nagyon fontos ismerni ezeket a jeleket: