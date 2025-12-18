Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Meg fogok halni?" - Ez a három tünet előzte meg a fiatal lány megrázó diagnózisát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 17:00
Ezeket senkinek sem szabadna figyelmen kívül hagyni. A ma már 25 éves lány, miután megkapta a diagnózist, halálra rémült és attól félt, nem éli túl a betegséget.
Figyelmeztetést adott ki az a fiatal nő, aki mindössze 24 évesen kapott sokkoló diagnózist egy potenciálisan halálos rákról. Elmondása szerint utólag már nagyon bánja, amiért korábban figyelmen kívül hagyott három intő jelet is. Paige Seifert, a coloradói Denverből származó mérnök ma már 25 éves és rákmentes, ám ehhez hónapokig tartó, megterhelő kezelésre volt szüksége, amely akkor kezdődött, amikor az orvosok felfedezték, hogy a betegség már előrehaladott stádiumban van.

orvos, kórház, diagnózis, sztetoszkóp
Három tünet előzte meg a sokkoló diagnózist  / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Paige, mint mondta, először vérre lett figyelmes a székletében, mialatt tartós gyomorfájdalmat és megmagyarázhatatlan fáradtságot is tapasztalt, azonban ezeket a tüneteket kezdetben nem tartotta különösebben aggasztónak. Végül, miután orvoshoz fordult, egy kolonoszkópiát (vastagbéltükrözés) követően derült ki, hogy vastagbélrákban szenved, a további vizsgálatok pedig azt is kimutatták, hogy a rák harmadik stádiumú, ami azt jelenti, hogy elkezdett elterjedni a belekben, így a kezelés is jóval komplikáltabbá vált. A lány ezután 12 megerőltető kemoterápiás kúrán esett át, majd egy nagyobb műtéten is, jelenleg pedig remisszióban van: a történtek után most arra kér mindenkit, ne hagyják figyelmen kívül azokat a tüneteket, amelyek, ha komolyan veszik őket, akár az életüket is megmenthetik.

Teljesen letaglózta a kapott diagnózis

Borzasztóan éreztem magam. Olyan érzés volt, amit még soha életemben nem tapasztaltam. Kapásból arra gondoltam: „Meg fogok halni?” Szörnyű volt

- emlékezett vissza arra a pillanatra Paige, amikor megkapta a diagnózist.

Ezekre a tünetekre hívja fel mindenki figyelmét

A lány egy, a TikTokon közzétett videóban osztotta meg azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket szerinte soha senkinek nem szabadna figyelmen kívül hagynia. Az első az volt, amikor tavaly augusztusban vért vett észre a székletében, ám úgy vélte, hogy csak aranyérről van szó, egy olyan gyakori állapotról, amely a bélrákhoz hasonlóan végbélvérzést okozhat. Az orvosa, akit kétszer is felkeresett, egyetértett vele. 2025 januárjában Paige úgy döntött, a biztonság kedvéért felkeres egy gasztroenterológust is: az ekkor elvégzett kolonoszkópia mutatta ki a daganatot a vastagbelében, ami rákosnak bizonyult.

A másik intő jel, amelyet a korábban fitt és egészséges nő tapasztalt, a gyomorfájdalom és kellemetlen érzés volt: mint mondta, a fájdalom ugyan nem állt fenn folyamatosan, ám amikor jelentkezett, rögtön azt érezte, valami nincsen rendben. Továbbá kiemelte a fáradságot is, az egyik olyan tünetet, amelyet az emberek hajlamosak elbagatellizálni.

Tudom, hogy ez rengeteg különböző dolognak betudható, legyen az a munka, az alváshiány vagy a testmozgás. A többi tünettel együtt viszont hatalmas intő jel volt a számomra

- tette hozzá Paige, a Daily Mail beszámolója szerint.

Az 1. stádiumú vastagbélrák – ahol a betegség a belekre korlátozódik –, ötéves túlélési aránya körülbelül 90 százalék. A 3. stádium esetében ez nagyjából 65 százalékra csökken. Az orvosok szerint a rák korai felismerése létfontosságú, mivel ez több kezelési lehetőséget kínál a betegeknek, beleértve a műtétet és a kemoterápiát is.

@paigeseifert all of these symptoms separately can be for numerous reasons but together they were my indicator that something just wasn’t right. if you feel like something is wrong and you’re not getting the answers you want push and advocate for yourself, there are lots of opportunities for symptoms to be overlooked especially because of age. #coloncancer #coloncancerawareness #symptoms #advocate ♬ original sound - paigeseifert

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
