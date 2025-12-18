"Meg fogok halni?" - Ez a három tünet előzte meg a fiatal lány megrázó diagnózisát

Figyelmeztetést adott ki az a fiatal nő, aki mindössze 24 évesen kapott sokkoló diagnózist egy potenciálisan halálos rákról. Elmondása szerint utólag már nagyon bánja, amiért korábban figyelmen kívül hagyott három intő jelet is. Paige Seifert, a coloradói Denverből származó mérnök ma már 25 éves és rákmentes, ám ehhez hónapokig tartó, megterhelő kezelésre volt szüksége, amely akkor kezdődött, amikor az orvosok felfedezték, hogy a betegség már előrehaladott stádiumban van.
Paige, mint mondta, először vérre lett figyelmes a székletében, mialatt tartós gyomorfájdalmat és megmagyarázhatatlan fáradtságot is tapasztalt, azonban ezeket a tüneteket kezdetben nem tartotta különösebben aggasztónak. Végül, miután orvoshoz fordult, egy kolonoszkópiát (vastagbéltükrözés) követően derült ki, hogy vastagbélrákban szenved, a további vizsgálatok pedig azt is kimutatták, hogy a rák harmadik stádiumú, ami azt jelenti, hogy elkezdett elterjedni a belekben, így a kezelés is jóval komplikáltabbá vált. A lány ezután 12 megerőltető kemoterápiás kúrán esett át, majd egy nagyobb műtéten is, jelenleg pedig remisszióban van: a történtek után most arra kér mindenkit, ne hagyják figyelmen kívül azokat a tüneteket, amelyek, ha komolyan veszik őket, akár az életüket is megmenthetik.
Borzasztóan éreztem magam. Olyan érzés volt, amit még soha életemben nem tapasztaltam. Kapásból arra gondoltam: „Meg fogok halni?” Szörnyű volt
- emlékezett vissza arra a pillanatra Paige, amikor megkapta a diagnózist.
A lány egy, a TikTokon közzétett videóban osztotta meg azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket szerinte soha senkinek nem szabadna figyelmen kívül hagynia. Az első az volt, amikor tavaly augusztusban vért vett észre a székletében, ám úgy vélte, hogy csak aranyérről van szó, egy olyan gyakori állapotról, amely a bélrákhoz hasonlóan végbélvérzést okozhat. Az orvosa, akit kétszer is felkeresett, egyetértett vele. 2025 januárjában Paige úgy döntött, a biztonság kedvéért felkeres egy gasztroenterológust is: az ekkor elvégzett kolonoszkópia mutatta ki a daganatot a vastagbelében, ami rákosnak bizonyult.
A másik intő jel, amelyet a korábban fitt és egészséges nő tapasztalt, a gyomorfájdalom és kellemetlen érzés volt: mint mondta, a fájdalom ugyan nem állt fenn folyamatosan, ám amikor jelentkezett, rögtön azt érezte, valami nincsen rendben. Továbbá kiemelte a fáradságot is, az egyik olyan tünetet, amelyet az emberek hajlamosak elbagatellizálni.
Tudom, hogy ez rengeteg különböző dolognak betudható, legyen az a munka, az alváshiány vagy a testmozgás. A többi tünettel együtt viszont hatalmas intő jel volt a számomra
- tette hozzá Paige, a Daily Mail beszámolója szerint.
Az 1. stádiumú vastagbélrák – ahol a betegség a belekre korlátozódik –, ötéves túlélési aránya körülbelül 90 százalék. A 3. stádium esetében ez nagyjából 65 százalékra csökken. Az orvosok szerint a rák korai felismerése létfontosságú, mivel ez több kezelési lehetőséget kínál a betegeknek, beleértve a műtétet és a kemoterápiát is.
