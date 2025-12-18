"Meg fogok halni?" - Ez a három tünet előzte meg a fiatal lány megrázó diagnózisát

Figyelmeztetést adott ki az a fiatal nő, aki mindössze 24 évesen kapott sokkoló diagnózist egy potenciálisan halálos rákról. Elmondása szerint utólag már nagyon bánja, amiért korábban figyelmen kívül hagyott három intő jelet is. Paige Seifert, a coloradói Denverből származó mérnök ma már 25 éves és rákmentes, ám ehhez hónapokig tartó, megterhelő kezelésre volt szüksége, amely akkor kezdődött, amikor az orvosok felfedezték, hogy a betegség már előrehaladott stádiumban van.

Három tünet előzte meg a sokkoló diagnózist / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Paige, mint mondta, először vérre lett figyelmes a székletében, mialatt tartós gyomorfájdalmat és megmagyarázhatatlan fáradtságot is tapasztalt, azonban ezeket a tüneteket kezdetben nem tartotta különösebben aggasztónak. Végül, miután orvoshoz fordult, egy kolonoszkópiát (vastagbéltükrözés) követően derült ki, hogy vastagbélrákban szenved, a további vizsgálatok pedig azt is kimutatták, hogy a rák harmadik stádiumú, ami azt jelenti, hogy elkezdett elterjedni a belekben, így a kezelés is jóval komplikáltabbá vált. A lány ezután 12 megerőltető kemoterápiás kúrán esett át, majd egy nagyobb műtéten is, jelenleg pedig remisszióban van: a történtek után most arra kér mindenkit, ne hagyják figyelmen kívül azokat a tüneteket, amelyek, ha komolyan veszik őket, akár az életüket is megmenthetik.

Teljesen letaglózta a kapott diagnózis

Borzasztóan éreztem magam. Olyan érzés volt, amit még soha életemben nem tapasztaltam. Kapásból arra gondoltam: „Meg fogok halni?” Szörnyű volt

- emlékezett vissza arra a pillanatra Paige, amikor megkapta a diagnózist.

Ezekre a tünetekre hívja fel mindenki figyelmét

A lány egy, a TikTokon közzétett videóban osztotta meg azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket szerinte soha senkinek nem szabadna figyelmen kívül hagynia. Az első az volt, amikor tavaly augusztusban vért vett észre a székletében, ám úgy vélte, hogy csak aranyérről van szó, egy olyan gyakori állapotról, amely a bélrákhoz hasonlóan végbélvérzést okozhat. Az orvosa, akit kétszer is felkeresett, egyetértett vele. 2025 januárjában Paige úgy döntött, a biztonság kedvéért felkeres egy gasztroenterológust is: az ekkor elvégzett kolonoszkópia mutatta ki a daganatot a vastagbelében, ami rákosnak bizonyult.