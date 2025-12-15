Elküldték az orvosok a fejfájós tinédzsert - a végső diagnózis mindenkit letaglózott

Az orvosok egy teljes éven keresztül ibuprofennel küldték el a tinédzser Max Hallt, annak pusztító fejfájása ellenére, ám amikor a 14 éves fiú rohamot került, fény derült a sokkoló diagnózisra. Édesapja, a 47 éves, Corbyból származó Stephen elmondása szerint az nap olyan volt, akár a legrosszabb rémálom, amiből azóta sem tudtak felébredni.

Lesújtó diagnózist kapott a 14 éves fiú / Fotó: Pexels (illusztráció)

Az egész családot letaglózta a diagnózis

A fejfájásai miatt Max 2025 januárjában felkereste a háziorvosát, majd 2025 áprilisában a Kettering Általános Kórházba utalták be, ahol viszont azt mondták neki, csak tinédzserkori migréntől szenved, és ibuprofen szedését javasolták. Hét hónappal a kórházi látogatása után, november 27-én Max rohamot kapott, ami után mentőt hívtak hozzá. Útban a kórház felé a tinédzser újabb rohamot kapott, ezért létfenntartó gépre kapcsolták, mielőtt a Nottingham Queen's Orvosi Központ intenzív osztályára szállították. Az orvosok kezdetben vírusfertőzésre gyanakodtak, ám november 29-én a CT- és MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy a tininek egy hatalmas daganat van az agyán, amelyet az elhelyezkedése miatt megoperálni sem lehetett. A neurológus szakember szerint ráadásul a daganat már egy ideje ott növekedett Max agyán.

A fiú és családja - a szülei, Jackie és Stephen, valamint két kisebb testvére, George és Hope -, jelenleg a biopszia eredményeire várnak, amelyből kiderült a rák típusa, ám az már biztos, hogy a daganat az agy azon részén található, amely a kommunikációért, a beszédért és az emlékezésért felelős.

Észrevettük, hogy romlik a rövid távú memóriája, és mostanában hányinger is kezdett jelentkezni. Ma reggel már kétszer is rosszul volt. Állandóan fáradt, és kezdenek összefolyni a szavai

- mondta el Stephen, majd kiemelte, a helyzete ellenére Max továbbra is pozitív és bátran néz szembe a betegségével. A férfi azt sem titkolta, ha az orvosok már hamarabb vizsgálatokat rendelnek el, jóval korábban kiderült volna, mi okozza a fia panaszait, és akkor jelenleg nem itt tartanának.

A család most egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjt pénzt egy németországi immunterápiára, amely nem érhető el az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) finanszírozásából. Az apa, Stephen, elmondta, annyi segítséget szeretnének kapni Max kezeléséhez, amennyit csak lehet, a történetükkel megosztásával pedig azt remélik, elkerülhető lesz, hogy más gyerekek is hasonló helyzetbe kerüljenek – írja a The Sun.