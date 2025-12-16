Ausztráliai terrortámadás: a magyar rabbi, Köves Slomó családjából is meglőttek egy gyereket

Az ausztráliai terrortámadás után nem sokkal megrázó személyes vallomással szakította meg hanukai ünnepi beszédét Köves Slomó rabbi Budapesten, a Nyugati téren. Mint elmondta: a sydney-i hanukai ünnepségen elkövetett brutális terrortámadás az ő családját is közvetlenül érintette.

Igazságügyi szakértők vizsgálják a 2025. december 15-én Sydneyben, a Bondi Beachen történt lövöldözés helyszínét. Az ausztráliai terrortámadás az egész világot megrendítette.

Fotó: AFP / AFP

A támadás során vejének unokatestvérét, a mindössze 12 éves Joszefet is meglőtték - írja a Neokoh.

A rabbi beszéde eredetileg az ünnep öröméről szólt volna, ám a tragédia mindent felülírt. Megható szavakkal idézte fel gyerekkori emlékeit a félelemről:

Amikor gyerekek voltunk, bementünk egy sötét szobába, és elkezdtünk félni. Nem attól, ami ott volt – hanem attól, amit nem ismertünk.

Köves Slomó szerint a világ ma is ilyen sötét szobává vált, amikor fegyveresek vallási ünnepségeken ártatlan emberekre vadásznak.

Ennél félelemkeltőbb sötétséget nehéz elképzelni.

Az ausztráliai terrortámadás érintettje a rabbi rokona

A beszéd legmegrendítőbb pillanata az volt, amikor a rabbi elárulta: aznap délelőtt hívta őt New Yorkból a veje, Jákov. Elmondta, hogy az unokatestvére ott volt Ausztráliában, a hanukai ünnepségen. Egy 12 éves fiú. Őt is eltalálta egy golyó. A közösséget arra kérte, hogy a hanukai gyertyák meggyújtásakor imádkozzanak Joszef gyógyulásáért és felépüléséért.

Beszédében Köves Slomó rabbi hangsúlyozta: miközben a világ számos pontján a zsidó közösségek félelemben élnek, Magyarországon és Budapesten békében lehet ünnepelni.

Itt a hanuka fénye nem a félelemből, hanem a reményből gyulladhat meg

A rabbi külön köszönetet mondott Magyarországnak és Budapestnek azért, hogy a zsidó közösségek szabadon, biztonságban gyakorolhatják hitüket.