Karácsonyi csoda? Szívmelengető hír jött a rákos kislányról

Csodával határos, jó hírrel közelít Dennis Diekmeier és családja karácsonya. A német labdarúgó-Bundesligában szereplő Hamburg csapatát 2010-től 2018-ig szolgált egykori jobbhátvéd pár hete, a HSV stadionjában még könnyes szemmel, összetörve nyilatkozott lánya élet-halál harcáról a gyilkos kórral szemben. Most azonban optimizmus költözött a négygyermekes család otthonába: Delani szervezete jól reagált egy új kezelésre, így a szeretteivel töltheti az ünnepeket.

Dennis Diekmeier az élet-halál harcot vívó lánya, Delani számára aláírt Hamburg-mezzel

Fotó: picture alliance

Sőt, a tavasszal előrehaladott veserákkal diagnosztizált kamaszlány a minap otthon, családja körében ünnepelhette a 15. születésnapját is. Pedig a rosszindulatú daganat már átterjedt a tüdejére is. Mégis felcsillant a gyógyulás reménye: a würzburgi klinikán egy újfajta (Imaza) terápiával javítottak Delani állapotán.

– Delani hazajöhetett, miután jól reagált a terápiára. A gyógyszerek hatottak az áttétekre és most abban reménykedünk, hogy a következő hetekben további előrelépést tapasztalunk. Hat héten belül megismétlik ugyanezeket az kezeléseket. Az év hátralévő idejét pihenéssel töltjük – mondta boldogan az édesanya, Dana Diekmeier.

A nagybeteg lány apja, a 36 évesen már edzősködő Dennis Diekmeier egy Delanival közös képét osztotta meg az Instagramon.

Dennis Diekmeier és súlyos rákbeteg lánya, Delani / Fotó: diekmeier2

Dennis Diekmeier megható üzenetet posztolt

Olyan súlyos, ritka betegségben szenvedsz – és mégis példakép vagy sokak számára, megmutatod, hogyan lehet megbirkózni vele. Bátorsággal. Erővel. És fénnyel teli szívvel. Annyira pozitív, életszerető ember vagy. Nem számít, milyen nehéz egy napod, szinte mindig mosolyogsz és vidám vagy. A személyiséged, a nevetésed és a hihetetlen erőd minden egyes nap mélyen megérint

– fűzte hozzá Diekmeier.

Delani már túlesett kemo- és immunterápián, a tüdejéből pedig 50 áttétet távolítottak el.