Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A halál torkából tért vissza a magyar énekes: most ismét kórházba került

egészségügyi probléma
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 08:00
alcohol zenekarénekes
Ismét fekete fellegek gyülekeznek az Alcohol zenekar feje felett. Frontemberük, Csövi sajnos újra orvosi ellátásra szorul.
Doris
A szerző cikkei

A frászt hozta a rajongókra idén nyáron az Alcohol zenekar! Frontemberük, Tóth Sándor Csövi ugyanis kórházba került, méghozzá igen súlyos tünetekkel: belső vérzés alakult ki nála, több liter vért vesztett, állapota nagyon hamar aggasztóvá vált.

Csövi ismét kórházba került.
Újra egészségügyi problémái akadtak Csövinek
Fotó: Facebook/Alcohol zenekar

A zenekar akkor, augusztusban a következő közleményt tette közzé, utalván Csövi állapotára.

„A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – állt a zenekar első közleményében.

Ezt követően a banda folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rajongókkal. Így tudhattuk meg azt is, hogy Csövit megműtötték. Az operáció sikeresnek bizonyult, a zenész vért is kapott. Ahogy a zenekar írta, a jókívánságokra és az erő küldésére továbbra is szükség volt.

„Csövit tegnap a nyelőcsövén keresztül 'megműtötték' ( nem tudjuk mi volt a pontos eljárás, nem vagyunk orvosok) a gyomorszájánál és a nyelőcsövében próbálták elállítani a vérzést” – írta Facebookján az Alcohol zenekar, a műtét után pár nappal Csövit már ki is engedték.

Bajban az Alcohol zenekar: Ismét aggasztó hírek érkeztek Csöviről

Most viszont újabb drámai hír érkezett az énekes állapotával kapcsolatban, ráadásul pont karácsony előtt! Az Alcohol zenekar a Facebookon először arról számolt be, hogy magánéleti okokból elmaradt a december 13-i szolnoki metálfesztivál, sőt, a december 18-ra meghirdetett Lemmy emlékest is a Barba Negrában. 

Már ez sokakat aggodalommal töltött el, majd december 16-án jött az újabb közlemény, ami már konkrétan Csöviről szólt. Kiderült, az énekesnek ismét egészségügyi problémái akadtak, jelenleg is lábadozik. Vélhetően ezért kellett elhalasztania a két bulit.

„Csövi túl van a nehezén! Még jó pár nap, mire erőre kap, egyelőre a lábadozás folyamata zajlik, de bízunk benne, hogy hamarosan még jobb hírekkel tudunk jelentkezni! Addig is türelmeteket kérjük"

- írta a zenekar egy másik tagja, Marci.

A Bors megpróbálta elérni Csövit, ám egyelőre nem reagált a megkeresésünkre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu