A halál torkából tért vissza a magyar énekes: most ismét kórházba került

A frászt hozta a rajongókra idén nyáron az Alcohol zenekar! Frontemberük, Tóth Sándor Csövi ugyanis kórházba került, méghozzá igen súlyos tünetekkel: belső vérzés alakult ki nála, több liter vért vesztett, állapota nagyon hamar aggasztóvá vált.

Újra egészségügyi problémái akadtak Csövinek

A zenekar akkor, augusztusban a következő közleményt tette közzé, utalván Csövi állapotára.

„A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – állt a zenekar első közleményében.

Ezt követően a banda folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rajongókkal. Így tudhattuk meg azt is, hogy Csövit megműtötték. Az operáció sikeresnek bizonyult, a zenész vért is kapott. Ahogy a zenekar írta, a jókívánságokra és az erő küldésére továbbra is szükség volt.

„Csövit tegnap a nyelőcsövén keresztül 'megműtötték' ( nem tudjuk mi volt a pontos eljárás, nem vagyunk orvosok) a gyomorszájánál és a nyelőcsövében próbálták elállítani a vérzést” – írta Facebookján az Alcohol zenekar, a műtét után pár nappal Csövit már ki is engedték.

Most viszont újabb drámai hír érkezett az énekes állapotával kapcsolatban, ráadásul pont karácsony előtt! Az Alcohol zenekar a Facebookon először arról számolt be, hogy magánéleti okokból elmaradt a december 13-i szolnoki metálfesztivál, sőt, a december 18-ra meghirdetett Lemmy emlékest is a Barba Negrában.

Már ez sokakat aggodalommal töltött el, majd december 16-án jött az újabb közlemény, ami már konkrétan Csöviről szólt. Kiderült, az énekesnek ismét egészségügyi problémái akadtak, jelenleg is lábadozik. Vélhetően ezért kellett elhalasztania a két bulit.